En un histórico proceso que duró más de seis meses y tuvo unas 50 audiencias, este miércoles y luego de 10 horas de deliberación, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación dictó sentencia en el juicio por la muerte de bebés nacidos sanos entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Materno Neonatal.

La enfermera Brenda Agüero, que era la principal acusada en el juicio, fue condenada por mayoría a prisión perpetua, al hallársela responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos, y en grado de tentativa en otros ocho. En tanto, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, resultó absuelto, lo que generó el repudio de las madres y familiares de las víctimas.

Vanessa Cáceres, mamá de Francisco que fue la primera víctima en la cadena de muertes en el hospital, dijo que se hizo justicia y que la condena a la enfermera era lo que esperaban. “Se demostró que no había perejil", señaló. Pero se mostró en desacuerdo con la absolución del ex ministro.

En la misma sintonía se expresaron Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, y Yoselin Rojas, mamá de Angeline, quienes agradecieron que el fallo confirmara la vedad que buscaban desde hace más de dos años pero añadieron: “Faltó Diego Cardozo. No nos tenemos que olvidar, él se calló”.

La abogada Daniela Morales Leanza, abogada querellante que representó a otro grupo de madres, en declaraciones a Canal 10 indicó que sus defendidas no están del todo conformes porque “todos deberían haber recibido una condena”. Por esto, evaluarán los fundamentos y en base a eso actuarán como lo soliciten las madres.

Además, fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, la ex directora del nosocomio, Liliana Asís, y el ex subsecretario de Salud, Pablo Carvajal. En ambos casos, se los consideró responsables de encubrimiento por favorecimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público, con encubrimiento por omisión de denuncia.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación, integrada por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y el jurado popular también dictó la sentencia contra los otros siete acusados, integrado por personal médico, jefas de área y funcionarios del gobierno de Juan Schiaretti.

El histórico proceso, por la gravedad de los hechos y la cantidad de funcionarios imputados, duró más de seis meses y superó las cincuenta audiencias.

También fueron condenados a cinco años de prisión, la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología, Adriana Luisa Moralez; el abogado y ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Alejandro Escudero Salama, y la médica cirujana y ex jefa de Neonatología Marta Elena Gómez. En tanto, el ex subsecretario de Salud, Pablo Carvajal, fue condenado por mayoría a cuatro años de prisión.

La única persona que queda presa después de esta sentencia es Brenda Agüero, mientras que el resto de los condenados quedarán en libertad, bajo fianza de 35 millones de pesos, ya que tienen su condena en suspenso, ante la posibilidad de que presenten apelaciones. Entre otros requisitos legales, estas personas tampoco podrán salir del país.

Al igual que Cardozo, fueron absueltos también la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología y ex vicedirectora del Neonatal, Claudia Elizabeth Rigelheim; la ex jefa de Enfermería Alicia Beatriz Ariza; la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología María Alejandra Luján; y el abogado y ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto.

La enfermera del Neonatal fue detenida el 19 de agosto del 2022, después de las trágicas jornadas del 6 y el 7 de junio, en donde cuatro bebés se descompusieron y dos de ellos fallecieron. Agüero, de 30 años, atravesó el juicio oral y público en la cárcel de Bouwer, acusada de ser la responsable material de los pinchazos mortales.

La planilla de asistencia que demuestra la presencia de Brenda en el Área de Recuperación, desde donde tenía fácil acceso a la sala de incubadoras- lugar por el que pasaron todas las víctimas- y las pericias de su teléfono que registraron búsquedas sobre los efectos mortales de las inyecciones de insulina y potasio, fueron claves para determinar su accionar.

Los magistrados y el jurado popular hicieron lugar al pedido de la fiscalía de Cámara y de las querellas de las familias perjudicadas. Mientras que, el abogado defensor de la principal acusada, Gustavo Nievas, aseguró que Agüero era un “perejil” y cuestionó la investigación. En la misma línea, Brenda declaró tres veces en el juicio y afirmó su inocencia. Sin embargo, ni el letrado ni la imputada pudieron presentar una hipótesis convincente para el Tribunal.

La defensa de los altos mandos



Los defensores del ministro Cardozo y la titular del hospital provincial Asís, intentaron desvincular de los reiterados ataques contra los recién nacidos a los médicos y funcionarios. Ambos abogados apuntaron contra la Justicia y la demora en la investigación. En el expediente constan dos denuncias, del 6 y el 7 de junio, que exponen dos muertes de forma descontextualizada y sin nombrar los casos anteriores, que el Ministerio Público Fiscal consideró insuficientes. Según el abogado querellante Carlos Nayi “las muertes se podrían haber evitado” si el personal de salud permitía la intervención de la Justicia.

Un mes después de las denominadas jornadas trágicas -donde murieron dos neonatos y otros dos sobrevivieron con graves secuelas- Francisco Luperi, el esposo de una médica, presentó la primera denuncia que expone todos los casos que ocurrieron desde marzo de ese año.

Asís fue detenida ocho meses después de los últimos ataques, por riesgo procesal en la investigación. Luego la Justicia habilitó la modalidad de prisión domiciliaria.

Felipe Trucco, el defensor de la máxima autoridad del centro de salud al momento de los hechos, alegó que "no había nada que denunciar, porque no había sospechas de criminalidad".

El médico y ex titular de la cartera sanitaria de la gestión schiarettista, llegó libre al debate, pese a los reiterados pedidos de la querella. Al alto funcionario se le adjudica la coordinación, junto a otros funcionarios de menor rango, para dar una respuesta unificada a las indagaciones del Poder Judicial. En sus conclusiones el abogado Germán Matheu argumentó que cada área que depende de la cartera sanitaria es “autónoma” y negó que Cardozo conociera los hechos antes del 7 de junio.

Noticias relacionadas: