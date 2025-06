El Tribunal Oral Federal 2 tiene hasta el martes próximo para responder al pedido de aclaratoria de la ex presidenta Cristina Fernández, vinculado a si puede o no salir al balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria, tras ser condenada en la causa Vialidad, en una sentencia que ratificó días atrás la Corte Suprema y que es leída como un acto flagrante de proscripción política.

El planteo fue presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ya que en la resolución a través de la cual se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, no se aludió de manera concreta a ninguna actitud o conducta en especial y se le ordenó de manera vidriosa, “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

El Tribunal no hizo mención a salidas al balcón, ni uso de redes sociales ni emisión de mensajes como el que dio en la víspera la ex mandataria, durante la marcha en apoyo a su persona. Por eso, la defensa presentó el recurso de aclaratoria en relación al balcón, ante la polémica pública que se generó al respecto y para no correr riesgo de violar alguna de las condiciones impuestas.

“Se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente”, sostuvieron los abogados en relación al domicilio de San José 1111.

Fuentes judiciales explicaron que el Tribunal no prohibió ninguna actividad concreta mientras se cumpla con el arresto domiciliario y lo vinculado a la tranquilidad del barrio. Pero lo que ocurra puertas afuera de su casa, en la calle, debe ser controlado por las autoridades locales en base al Código Contravencional vigente, explicaron fuentes del caso.

La prisión domiciliaria será supervisada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará un informe al presidente del Tribunal Jorge Gorini cada tres meses.

En las próximas semanas se hará el informe final para definir la colocación de tobillera electrónica en tanto la defensa debe entregar en esta jornada el listado de personas que podrá ingresar sin autorización previa del Tribunal al departamento.

La ex presidenta ya anunció que apelará ante la Cámara Federal de Casación las condiciones impuestas en su arresto en tanto se espera que el fiscal federal Diego Luciani también cuestione la concesión del beneficio ante ese tribunal.

Fuente: NA

