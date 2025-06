"Le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido", expresó la ex presidenta en sus redes sociales ante la polémica mediática respecto a los saludos desde el balcón de su casa donde cumple prisión domiciliaria.

Pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la ex presidenta. En el dictamen, que no es vinculante para el Tribunal, argumentaron que "no se advierten razones humanitarias" que justifiquen conceder esta medida excepcional.