A tres años de la muerte de Ezequiel Castro, en el Hospital Misericordia, con fuertes golpes y luego de estar detenido en dependencias policiales, este jueves se realiza desde las 10 una actividad conmemorativa en la puerta del nosocomio.

"La justicia no respondió a la altura, siempre nos dieron mil vueltas. La complicidad entre la policía, que siempre nos amedrentó, y el gobierno quedó en evidencia cada vez más. La inoperancia de las fiscales Silvia Fernandez y Jorgelina Gutiez fue total", denuncia la familia del joven, en un comunicado en el que convocaron a sumarse a familias que también atravesaron situaciones relacionadas a la violencia institucional, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, partidos políticos.

"Le exigimos al Poder Judicial un proceso penal que respete los tiempos y nos dé respuestas. Que se haga la correcta investigación, que los responsables paguen por lo que hicieron. Queremos saber que paso con Ezequiel. Exigimos justicia por nuestro hijo, amigo, hermano", expresa la familia.

Una muerte que espera respuesta

Con 21 años, Ezequiel Castro falleció el 14 de junio de 2022 en el Hospital Misericordia, tras haber sido detenido y sometido a violencia por parte de la policía. El 8 de junio, mientras tomaba una gaseosa con un amigo cerca de su hogar en el barrio Cerro Norte, había sido detenido por la Policía y posteriormente trasladado a diversas dependencias, incluyendo la Comisaría 19 y el Centro Psico Asistencial (CPA), una institución destinada a personas judicializadas con problemas de salud mental o adicciones.

Durante su internación en el Hospital Misericordia, Ezequiel presentaba múltiples golpes, deshidratación y somnolencia. Él mismo manifestó a su familia y al equipo médico que había sido golpeado y que llevaba dos días sin recibir agua. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue una "rabdomiólisis", una patología que puede ser provocada por fuertes golpes en las zonas musculares y otros daños físicos.

La investigación judicial enfrentó demoras y cambios de fiscales, lo que generó preocupación en la familia y organizaciones de derechos humanos. En junio de 2024, al cumplirse dos años del fallecimiento de Ezequiel, se convocaron concentraciones en Tribunales I para exigir justicia y celeridad en la causa.

A fines de marzo de este año, a partir de la intermediación del legislador socialista Matías Chamorro, los padres de Ezequiel Castro fueron recibidos por el fiscal General Juan Manuel Delgado, para solicitar el avance de la investigación. Tras el encuentro, Delgado se comprometió a tomar medidas urgentes para esclarecer el caso.

En espera de la Justicia

"Lo buscamos durante cuatro días, en tribunales nos decían que la liberación del Eze ya estaba dictada y en el CPA no nos daban información. Lo encontramos internado en el Hospital Misericordia con signos de torturas. Los médicos nos dijeron que antes de dormirse el Eze les pidió que por favor no lo dejen volver ahí porque lo habían torturado", recuerdan los familiares de Ezequiel Castro, en el comunicado de convocatoria a la actividad de este jueves.

Recuerdan que tras la muerte, se encontraron en "una lucha contra un sistema que a veces se hacía el ciego o el sordo" y que golpearon todas las puertas para hallar respuestas.

"Fue en las puertas de Tribunales II exigiendo justicia, peleando por saber qué le pasó a Ezequiel que nos encontramos con familiares de otros pibes que estaban en la misma situación que nosotros, algunos llevaban más de diez años luchando. Unirnos con otras familias de víctimas de gatillo fácil, de desaparecidos de manera forzosa por el estado y de personas torturadas y muchas veces asesinadas dentro del sistema penitenciario nos dio una fuerza inconmensurable", destacan.

Y detallan: "Son 27 los imputados por la muerte de Ezequiel Castro: A tenor del art. 80 del CPP: Agte. Melisa Olmos, el Of. Ayte. Emilio Campos, Sgto. 1° Ivana Gargas, Sgto. Cristian Farias, Of. Ayte. Pablo Vera, Of. Insp. Luis Barrionuevo, Of. Ppal. Diego Saya y a los siguientes profesionales del Centro Psico Asistencial: Laureana Vignolles, Ines Funes Gatto, Mónica Elizabet Rodríguez, Andrea Benito, Marcelo Díaz, Cristian Pereyra, María José Riquelme, Violeta Carranza, Ariel Caucota, Celeste Quassollo, Fabiana Parma, Juan Robledo, Beatríz Ortuño, Virginia Comba Gontero, Rubén Rincon, Ayelén Padilla, Alejandro Moyano, Néstor Lópes y Gabriel Tenedini".

"La primera fiscalia (Silvina Fernandez y Jorgelina Gutiez) nos cerraba la puerta en la cara durante dos años. Recién este año nos recibió el fiscal general Juan Manuel Delgado y conseguimos un cambio de fiscalía. Ahora estamos en la fiscalía Distrito 3 Turno 7 de Raúl Garzón", refieren también.

