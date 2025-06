En octubre del año pasado la empresa había cerrado su planta de disocianato de tolueno (TDI), argumentando que no podía competir con el mismo producto que llega desde China. El Ministerio de Trabajo convocó a las partes para el jueves.

La joven de 17 años fue herida con un balín de gas pimienta durante un operativo de la Policía de Córdoba y terminó perdiendo el ojo. El fiscal Andrés Godoy identificó al agente que usó el arma no letal del cual salió el disparo.

La Justicia condenó a solo tres años de prisión condicional a José Eugenio Díaz, el ex jefe comunal y ex legislador por la UCR, por abuso sexual a cuatro mujeres y coacción en perjuicio de seis víctimas. El ex funcionario extorsionaba a sus víctimas amenazándolas con quitarles el plan social.