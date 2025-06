El video muestra al gobernador reconociendo que utiliza los conflictos con la Nación para desentenderse de sus responsabilidades de gestión. "No hay democracia posible cuando reina la mentira y las fake news", alertó Matías Chamorro.

La joven de 17 años fue herida con un balín de gas pimienta durante un operativo de la Policía de Córdoba y terminó perdiendo el ojo. El fiscal Andrés Godoy identificó al agente que usó el arma no letal del cual salió el disparo.

La Justicia condenó a solo tres años de prisión condicional a José Eugenio Díaz, el ex jefe comunal y ex legislador por la UCR, por abuso sexual a cuatro mujeres y coacción en perjuicio de seis víctimas. El ex funcionario extorsionaba a sus víctimas amenazándolas con quitarles el plan social.