Solo tres años de prisión para el exintendente de El Brete por abuso sexual: amenazaba a sus víctimas con quitarles el plan social

La Justicia condenó a solo tres años de prisión condicional a José Eugenio Díaz, el ex jefe comunal y ex legislador por la UCR, por abuso sexual a cuatro mujeres y coacción en perjuicio de seis víctimas. El ex funcionario extorsionaba a sus víctimas amenazándolas con quitarles el plan social.