El ataque ocurrió en Río Primero. El agresor de 43 años quedó detenido a pocos minutos de iniciar el fuego. Dentro de la vivienda se encontraba su ex pareja junto a sus tres hijos. La Policía apagó el fuego y encontró al hombre escondido debajo de la cama.

La Justicia condenó a solo tres años de prisión condicional a José Eugenio Díaz, el ex jefe comunal y ex legislador por la UCR, por abuso sexual a cuatro mujeres y coacción en perjuicio de seis víctimas. El ex funcionario extorsionaba a sus víctimas amenazándolas con quitarles el plan social.