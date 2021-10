Con Previaje, la temporada de verano en Córdoba está “prácticamente vendida”

Por segundo año consecutivo, el Previaje logró reactivar el sector turístico nacional despertando el interés de los argentinos por los beneficios que le trae vacacionar en el país. Se trata de un programa de preventa turística que reintegra al turista el 50% del valor de su viaje en crédito, para poder disfrutar de todos los destinos de Argentina, desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022.

En los principales valles turísticos de Córdoba, como Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Sierras Chicas, los agentes turísticos ya comentan que a partir de la demanda de reservas, la temporada de verano 2021-2022 está “prácticamente vendida”. El titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, confirmó a La Nueva Mañana que las expectativas son altas en función del Previaje y que el movimiento turístico ya comenzó a verse especialmente durante los fines de semana.

“Esta semana en el Consejo Federal de Turismo, nos explicó el ministro Matías Lammens que estamos ya a un 90 por ciento de ejecución del presupuesto que tenía aprobado la segunda etapa del programa. Es por eso que adelantó que habrá un cambio de partida con un incremento presupuestario a fin de poder contener la demanda que se ha acelerado en los últimos dos meses”, indicó Avilés.

Avilés: “El Previaje es un programa muy positivo; le hemos pedido al ministro Lammens (titular de Turismo de la Nación) que más allá del proceso pandémico sea incorporado como política de Estado”.

Fines de semana, con alto nivel de ocupación

Según el titular de la Agencia Córdoba Turismo, cuando se aplicó el programa por primera vez no había muchas certezas y el anuncio se realizó apenas comenzaron las primeras flexibilizaciones y cuando aún no había avanzado el plan nacional de vacunación contra el Covid-19. “Este año, todo ha coincidido para que realmente sea un disparador. El Previaje es un programa muy positivo. Le hemos pedido al ministro Lammens que más allá del proceso pandémico sea incorporado como política de Estado, lo cual demuestra la importancia y el impacto que tiene para el sector”, agregó.

Avilés expresó además que realizó una consulta con secretarios de Turismo de los valles y agentes turísticos del sector privado, y todo indicaría que la temporada de verano será exitosa para Córdoba. “Para dimensionar lo que se proyecta, en los últimos fines de semana el nivel de ocupación que se ha registrado en Córdoba es muy superior al registrado en los mismos meses de años anteriores a la pandemia. Creemos además que el turista de cercanía volverá a ser un protagonista muy importante todavía en este proceso de pandemia. Al tiempo que se proyecta que el fin de semana extra largo del 8 al 12 de octubre será excelente y prevemos que habrá una actividad muy pareja en cuanto a movimiento turístico hasta diciembre”, afirmó.

Viajes de estudio y vacunas

Días atrás, el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, confirmó que a partir de este viernes 1 de octubre vuelve a habilitarse el turismo estudiantil en el país. Los llamados “viajes de estudio” de alumnos tanto del nivel primario como del secundario son para Córdoba una importante fuente de ingreso que para varios establecimientos turísticos es similar a la que obtienen en temporada de verano.

Al respecto, Avilés indicó que desde el Gobierno nacional se han brindado recomendaciones a las provincias, que son las que deben diseñar el protocolo correspondiente para evitar contagio de Covid-19. “Se sigue trabajando también en el Consejo Federal de Turismo porque queremos que la impronta sea con un régimen similar para todo el país, como hicimos con todos los protocolos federales; para tener en cuenta las mismas consideraciones teniendo en cuenta el marco sanitario. Eso implica una estrategia económica porque tenemos que cuidar el producto en sí”, precisó.

Protocolo sanitario, aún sin definiciones

“En Córdoba, el avance de la vacunación es similar al del resto del país pero hay que tener en cuenta la franja etaria que incluye el turismo estudiantil. Con los viajes de estudio del nivel secundario se está avanzando con la aplicación de las primeras dosis; pero no ocurre lo mismo con los alumnos de las primarias. Por eso estamos trabajando con las demás provincias en ver cómo se habilitarían los protocolos para esos grupos. No es igual que otro tipo de contingentes no estudiantiles, donde ya se han avanzado con mayores flexibilizaciones teniendo en cuenta el alto porcentaje que ya completó su esquema de vacunación con las dos dosis”, explicó Avilés.

Otro de las cuestiones a tener en cuenta será el uso del barbijo en vía pública, en función de que muchas provincias adhirieron a la iniciativa del Gobierno nacional, mientras que en Córdoba aún es obligatoria la utilización del tapabocas. “Es bueno aclararlo porque a veces salen normativas nacionales que muchos piensan que han quedado firme para todo el país y no saben que ahora, esas decisiones quedan a disposición de las provincias. Y en esto, Córdoba ha tenido una postura muy responsable, con la mirada puesta en el contexto sanitario pero también económico. Ocurre que todos los especialistas han coincidido que no es el momento de pensar en no usar el barbijo”, enfatizó.

Arranca oficialmente este viernes la temporada de turismo estudiantil

Giordano: “Villa Carlos Paz tiene asegurado el verano y hasta me parece que tendremos períodos de entre un 90% y 100% de ocupación”.

Eduardo Giordano, dueño del hotel Eleton Resort & Spa y representante del sector turístico privado de Villa Carlos Paz, señaló a La Nueva Mañana que las expectativas no pueden ser mejores con la apertura este viernes 1 de octubre de la temporada de turismo estudiantil.

“Nosotros a partir de este sábado 2 de octubre ya tenemos grupos marcados. Creo que durante la semana próxima van a entrar entre seis y diez empresas. Y estimamos que esto va ir creciendo día a día porque lamentablemente se habilitó la temporada estudiantil hace muy poquito. Las agencias tienen que activar en los colegios, cubrir los turnos, cobrar las cuotas y reprogramar los viajes. Por eso, entendemos que van a ser muy buenos los meses de noviembre y diciembre, y en especial fin de año con la reprogramación de viajes pactados el año pasado, sobre todo con grupos de escuelas secundarias que se iban al exterior y que ahora vienen a Villa Carlos Paz”, evaluó.

En cuanto a los niveles de ocupación respecto a años anteriores a la pandemia del coronavirus, Giordano proyectó que en esta temporada estudiantil se estará “a un 60% o 70% de volver a la normalidad del movimiento que se tenía antes en el particular sector. Lo que estamos viendo además es que hay muy buenas ventas para el año 2022, lo cual es muy bueno”.

“Vemos que también hay muy buenas ventas para 2022”

Por otro lado, destacó que Villa Carlos Paz, como uno de los destinos más populares para los estudiantiles, está “ganando mercado”. “Al subir los costos en Bariloche, Carlos Paz resulta más accesible y tentador, por eso se están cerrando muchos contratos para el año próximo”, dijo Giordano.

En cuanto al verano y las proyecciones para la temporada próxima, el empresario aseveró que la demanda es importante. “Ya estamos facturando el Previaje y queda un mes más para lo que es enero y febrero. Sobre todo, las agencias de viaje están vendiendo mucho el programa inclusive en el turismo estudiantil, lo cual es fantástico para el impulso del turismo. Está dando muchos resultados”.

El empresario aseveró inclusive que las reservas para el verano llegan casi al triple de lo que se registró en la temporada anterior. “Por lo que estamos observando, Villa Carlos Paz tiene asegurado el verano y hasta me parece que tendremos períodos de entre un 90% y 100% de ocupación. Un termómetro de este fue el fin de semana pasado y las proyecciones para los que vienen”, manifestó.

Balance sobre la primera apertura de boliches

Como propietario de una de las discos más reconocidas de Carlos Paz, Keops, Giordano realizó una evaluación sobre lo que fue la apertura de estos locales nocturnos el pasado fin de semana. “Tras el acuerdo con la intendencia de Villa Carlos Paz de hacer una prueba piloto el fin de semana pasado y lo que ocurrió el sábado anterior, todas las discotecas de la ciudad funcionaron muy bien. La noticia más importante es que logramos que no hubiera ninguna previa y ningún after; es decir, evitar las fiestas clandestinas”, dijo.

“Es lo que pretendíamos, sobre todo luego de que se registrara el fallecimiento de un chico días atrás por ir a un after. Por eso, creemos que el horario de cierre que se estableció (4 am con un aforo del 50%.) es correcto. No sé si el virus circulará dos horas más o dos horas menos, pero nosotros estamos cumpliendo una nuestra función social muy importante. El sábado pasado, los chicos vinieron temprano y se fueron a las 4 de la mañana a dormir. Y eso lo pudimos constatar con el área de Inspectoría General de la Municipalidad porque no se detectó ningún after”, cerró.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]