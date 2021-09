Marcelo Vázquez y su salida de Instituto: "Yo estaba fuerte para seguir"

El técnico saliente contó que está dolido porque no le pudo encontrar la vuelta al equipo. Deja el club de Ata Córdoba tras 17 fechas.

Marcelo Vázquez dejó de ser el director técnico de Instituto, tras 17 fechas. En las últimas tres jornadas el equipo perdió y era muy criticado.

En ese marco, el entrenador se refirió a su salida luego de perder el miércoles por la noche 2-0 ante Gimnasia de Jujuy por la fecha 25 del Grupo B de la Primera Nacional.

En declaraciones al programa La mesa del fútbol, que se emite por radio Pulxo, afirmó: "Mi salida era la mejor decisión para todas las partes. Ojala el club sepa aprovechar a (Juan Manuel) Cavagliatto como presidente. No se merece que sea tan criticado. Ojala no se lo lleven puesto a él".

Y aclaró: "Nadie me echo. Con Cavagliatto buscamos lo mejor para el club. Hoy el mundo Instituto está complicado", al tiempo que agregó "Yo estaba fuerte para seguir. Hay cosas extra futbolisticas que hacen al club. Mi salida fue de común acuerdo",

Por otra parte, el DT mendocino aseguró: "La verdad es que no le pude encontrar la vuelta. La autocrítica es puertas adentro. No se nos dieron los resultados y por eso pagamos las consecuencias... Estoy golpeado porque no le pude encontrar la vuelta al equipo".

Además, dijo: "Por las redes sociales no se gana un partido... Yo estoy tranquilo, pero no contento por tener que irme en perdedor. Hice todo lo que podía hacer y mi trabajo. Los resultados en el fútbol mandan. Hay clubes que pueden sostener los procesos".

También elogió al plantel albirrojo, que ya en 25 fechas de la temporada tuvo tres cuerpos técnicos. "Soy un agradecido siempre a los jugadores que me toca dirigir. Siempre les fui franco y sincero y de lo que pensaba. No tuve oportunidad de hablar con los jugadores. Recibí un llamado de Carranza y un mensaje de Nico Watson... El plantel es bueno y de gente responsable", sostuvo.