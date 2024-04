Belgrano juegó este martes su partido debut en la Copa Sudamericana, el segundo torneo continental más importante que organiza la Conmebol. El resultado final fue 0 a 0.

El partido contra Internacional de Porto Alegre, en el estadio Mario Alberto Kempes, un verdadero desafío para el "Pirata", se desarrolló frente a un buen marco de público y concluyó con el marcador en blanco.

En el primer parcial, los dirigidos por Juan Cruz Real cedieron la pelota al Inter, dirigido por "Chacho" Coudet. Sin embargo, los brasileños carecieron de precisión y no lograron generar situaciones netas de gol frente al arco "celeste". El conjunto brasileño no tradujo la abrumadora posesión del balón durante la primera etapa y no tuvo disparos contra la valla de Belgrano.

En el segundo tiempo todo cambió: se pudo ver a un Belgrano más decidido, con un gran despliegue del delantero Lucas Passerini, quien sufrió una lesión y debio ser reemplazado.

Justamente, entre las incidencias a destacar, están las lesiones que sufriwron jugadores "Piratas": el mediocampista local Jeremías Lucco, cuando corrían apenas 5 minutos de juego, debió abandonar el campo, siendo reemplazado por el extremo peruano Bryan Reyna. Y en el segundo tiempo, quizás la figura del parcial, Lucas Passerini, debió abandonar la cancha también lesionado.

El club de Alberdi, volvió a disputar un certamen internacional tras haberlo hecho en los años 2013, 2015 y 2016.

La próxima parada, en Porto Alegre

No seria correcto considerar que Belgrano obtuvo un mal resultado: se trató de su debut en el torneo, con mayoría de jugadores que por primera vez jugaban un partido de características internacionales y, encima, frente a un rival de fuste, con numerosas figuras en su plantel.

Lo que sí tuvo para los de Alberdi un saldo por demás negativo fueron las lesiones: el mediocampista local Jeremías Lucco, cuando corrían apenas 5 minutos de juego, debió abandonar el campo; y en el segundo parcial el que debió abandonar el césped del Kempes fue Lucas Passerini, el jugador ás desequilibrante del segundo tiempo. La prwocupación del banco "Pirata" se evidenció: el "Intendente" se retiró del campo por un fuerte dolor en la rodilla derecha, desconociéndose a magnitud de la lesión y se demandará un tiempo su recuperación,

Para destacar, las grandes intervenciones del arquero "celeste" Ignacio Chicco. Tuvo al menos tres excelentes atajadas que privaron al Inter romper el cero en el Kempes.

Durante la etapa inicial, los dirigidos por Coudet se apoderó del juego y la pelota. Tocaba y tocaba, aunque no supo generar peligro en el área del local. El ex River Santos Borré perdió una oportunidad increíble, con el arco a su disposición, mientras Belgrano jugó todo el primer parcial por demás retrasado.

En el segundo tiempo, Belgrano tuvo otra actitud, más ofensivo, más decidido. Aunque no fue suficiente para romper el cero en el marcador. En definitiva, el resultado terminó siendo justo y ahora el "Celeste" deberá ir por la revancha a Porto Alegre, parada difícil si las hay.