La lucha por salvar al quebracho centenario de avenida Luchesse, en Villa Allende, continúa, mientras cobra repercusión a nivel nacional. Este lunes la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), solicitaron a la Justicia provincial una medida cautelar (in extremis) para proteger la vida del quebracho blanco de 283 años.



Los doctores Raúl Montenegro y Juan Smith hicieron una presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tercera Nominación para que se paralicen en forma inmediata las acciones destinadas a trasplantar el quebracho blanco de la avenida Padre Luchesse en Villa Allende.

En diálogo con LNM, Montenegro explicó que si bien el abogado Cocha y la Legisladora Pra solicitaron un amparo en defensa del quebracho, el mismo fue rechazado. "Supuestamente eso cerraba el camino judicial. Nonostros encontramos una ventanita, la usamos, y ahora los actores originales (que no habían apelado en su momento la caída del amparo) tienen 48 horas para apelar tras el rechazo en limine de nuestra presentación. Esto es una excelente noticia. Nosotros no podemos apelar porque no somos los actores originarios del amparo".

Ambos profesionales destacaron que “a la sentencia dictada por la Cámara le faltó el trazado de una hoja de ruta precisa para cumplimentar lo que se decida hacer con el quebracho blanco. Algo que es propio de las Sentencias Ambientales, y no se debe eludir”.



“Nuestras evaluaciones sobre terreno, coincidentes con los hechos denunciados por los vecinos e integrantes del acampe ante el Ministerio Público Fiscal de Villa Allende, delatan una total improvisación en las maniobras para el traslado del quebracho blanco. También estarían violándose una serie de normas que se detallan en la presentación judicial. Urge que todas las tareas se detengan en forma inmediata, y que cese todo intento de trasplante hasta que existan certezas biológicas ya que su trasplante haría que muera en forma prematura", destacaron.



En este sentido el abogado Juan Smith, consideró que “en materia medioambiental, sobre todo en acciones donde está involucrado el derecho a la vida en su más amplio sentido, es imprescindible que el juez que dicta la sentencia otorgue garantías para que aquello que se decida no afecte esa vida. En esta instancia, lo que hemos hecho es agregar toda una serie de información con la que el Tribunal no contaba a efectos de que junto a las partes del Amparo nos pongamos a trabajar en la hoja de ruta para que el tricentenario quebracho blanco, que es un ícono natural y cultural, siga viviendo”.



Por su parte, Montenegro indicó que “la torpeza con que actúan Caminos de las Sierras, la Municipalidad de Villa Allende y la empresa constructora Federico e Hijos SA es inaceptable. Ni siquiera han tenido en cuenta que árboles como el quebracho blanco, con hojas permanentes, almacenan menos reservas en sus raíces, tronco y ramas que los árboles caducifolios, que sí pierden sus hojas en la temporada fría. Son árboles que tienen además raíces profundas, raíces que la torpeza gubernamental y corporativa ya ha dañado en forma irresponsable”.



El doctor Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004, indicó que las actividades desplegadas por Caminos de la Sierras, la Municipalidad de Villa Allende y la empresa constructora Federico e Hijos SA “no solamente son caóticas sin también carentes de todo rigor técnico. Ni siquiera consideraron la biodiversidad acompañante que vive sobre el árbol, en el suelo circundante y en el sistema radicular subterráneo. “Caminos de las Sierras, cuyo paquete accionario es 100% provincial, solo quiere sacarse el árbol de encima para que pase por allí la ruta. Esto es inaceptable, pues existen alternativas que conservan al árbol en su lugar, y al mismo tiempo no afectan la función vial”.



La muerte de un quebracho de 283 años como prólogo para la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático



Raúl Montenegro calificó de “vergonzoso” que el gobernador Martin Llaryora y la Ministra de Ambiente Victoria Flores “no hicieran nada por conservar un árbol de casi tres siglos. Si no logran proteger un árbol, mal pueden proteger el escaso 3% de bosque nativo que aún queda en la provincia. Está claro que su gestión ambiental está más basada en puntura verde y en costosas reuniones internacionales, que en hechos científicamente probados y buena gestión”.

Consideró asimismo como “escandaloso” que la reunión internacional sobre clima financiada por el gobierno y se desarrollará esta semana en el Complejo Ferial “tenga por prólogo el asesinato premeditado de un quebracho blanco de 293 años, y el inicio sin evaluación de impacto ambiental, y sin audiencia pública, de la pavimentación de la ruta E-64 que impactará desastrosamente la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y el Corredor Biogeográfico de Sierras Chicas”.



La lucha en defensa del quebracho blanco de 283 años ya se ha nacionalizado e internacionalizado. Voces reconocidas como los del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y del cantautor León Gieco, se suman a las voces de protesta de los laureados con el premio Nobel Alternativo que se entrega en Suecia.



"El quebracho blanco de 283 años es un ícono natural y cultural que, contrariamente a los esperado por el gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Villa Allende, se ha transformado en un rugido local y nacional de protesta. Noticias en medios de todo el país y videos viralizados desnudan la mala gestión ambiental de la provincia. Pero también delatan lo ridículo de organizar una Cumbre Climática en Córdoba -que todos pagamos- cuando el gobernador Martín Llaryora y la Ministra de Ambiente Victoria Flores ni siquiera logran salvar un quebracho blanco tricentenario. Una vez más, no solo se desprecia a los jubilados humanos. También se le falta el respeto a los árboles tricentenarios. El quebracho debe quedarse donde está. Lo que debe moverse es la ruta", sentenció Montenegro.