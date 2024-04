La Municipalidad de Córdoba invitó a vivir una nueva edición del Gamma Sunset con una programación que incluye la participación de DJ’s locales y performances.

Esta fecha se suma a una serie de eventos que se vienen realizando en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Plaza España, tales como el Sunset Plaza España y el ciclo Viví Cultura, que buscan revalorizar el espacio recuperado, dándole vida a través de iniciativas culturales que promueven las expresiones artísticas urbanas y que consolidaron al espacio como un punto de encuentro para la juventud.

El encuentro será este sábado de 16 a 22 en la explanada exterior del MMAU bajo la modalidad de “Sunset”, que implica disfrutar del atardecer con música en espacios abiertos.

La actividad tiene como objetivo principal la promoción de la cultura musical electrónica y cuenta con el apoyo de Radio Gamma y de Orbital, academia de DJ´s y productores con más de 15 años de trayectoria.

El programa

Habrá una programación que incluye una performance de DJ’s en vivo que pertenecen a la emisora y a Orbital, como The Sirius, Lowplane, Leo López y Lucas Morales, entre otros invitados.

La radio Gamma 91.1 es la radio oficial de música electrónica, cultura joven, moderna, urbana, vanguardista y de actualidad en Córdoba. Se transmite desde la ciudad de Córdoba, Argentina.

Desde el año 2018 sumó el dial 91.1 en FM; y para todo el mundo a través de http://www.fmgamma911.com/ y sus aplicaciones móviles.

La programación cuenta con los espacios más destacados de la escena electrónica mundial como Clapcast by Claptone, Transitions by John Digweed, Days Like Nights by Eelke Kleijn, entre otros.