Tras seis meses de suspensión, Patricia De Ferrari vuelve a la Legislatura

Tras seis meses de suspensión, Patricia De Ferrari volverá este miércoles a la Unicameral provincial. Allá por el 28 de octubre del 2020, la legisladora de Juntos por el Cambio fue sancionada luego de una serie de tuits en los que, según entendieron desde el oficialismo y numerosas organizaciones sociales y políticas de la provincia, se realizaban declaraciones apologéticas a la última dictadura cívico-militar y al terrorismo de Estado.

En el marco de la toma de tierras que se estaban realizando en la provincia de Entre Ríos, De Ferrari escribió en su cuenta: “Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para “impartir” justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”. Así comenzó la andanada de repudios que derivó en una suspensión por seis meses (sin goce de haberes) y la prohibición para ocupar cargos en la Cámara, como así también de ninguna de las comisiones conformadas o que puedan conformarse por lo que reste de su mandato.

En su descargo, la legisladora manifestó que su tuit “resultó en una desafortunada analogía que fue interpretada en una manera que ofendió a muchos. Por esa razón pedí disculpas. Entiendo que se pueden sentir sinceramente ofendidos por esa desafortunada expresión”. “Si hay alguien a quien tengo que pedirle disculpas, no es solamente a la Cámara: es a quien puedo haber ofendido, sabiendo que no es lo que pienso, pero que le molestó mi expresión”, agregó.

Nadia Fernández había sido una de las impulsoras del pedido de sanción y fue la encargada de abrir el debate en aquella sesión que por estas horas está cumpliendo seis meses. Según su exposición, los dichos de De Ferrari “son una afrenta a esta casa de la democracia y a cada uno de los legisladores y legisladoras”. “Los dichos son de una gran gravedad institucional” ya que “banaliza los sucesos y el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y los Organismos de Derechos Humanos”. “Para subsistir, la democracia no debe permitirse discursos que la ataquen de modo directo”, aseguró la legisladora que pidió que el cuerpo aplica las sanciones que habilita la “causal de indignidad por dichos impropios de una representante electa por el voto popular”.

"No pueden pasarse por alto la referencia a los Falcon verde. No se trata ni de una leyenda popular ni de un mito, es un hecho de nuestra historia reciente que una representante del pueblo no puede soslayar", dijo Oscar González en ese momento, dejando a un lado el intento de defensa de la legisladora que estaba haciendo acusada en ese momento. "No puede atribuirse el carácter de mero desliz a este despropósito", afirmó.

Más allá de la interpretación del tuit, que aún hoy es discutido por quienes defienden a De Ferrari, "una persona con esa experiencia conoce la conmoción que pueden generar ciertos mensajes", señaló el legislador peronista al asegurar también que "si la legisladora no previó causar tan estrepito es porque despreció esa posibilidad, no la vio o no la quiso ver, lo que es muy grave y determinante en el pronunciamiento de esta legislatura". "Nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa", afirmó.

La semana pasada, un fallo del Tribunal Superior de Justicia afirmó que la Legislatura provincial no ha incurrido en arbitrariedad ni en desvío de sus atribuciones al haber suspendido durante seis meses a De Ferrari. En ese momento, el Máximo Tribunal provincial rechazó el recurso de apelación formulado contra la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación que había declarado inadmisible la acción de amparo intentada por la legisladora.

Hoy, con el cuerpo legislativo a punto de volver a recibir a De Ferrari, el radicalismo aún intentará que la sanción deje de tener efecto para permitirle a la representante que tiene una extensa trayectoria en la línea interna que se referencia en Mario Negri (a la que también suscribe el actual Presidente del partido, Marcos Carasso) poder gozar de sus plenos derechos al interior de la Unicameral.

Noticias relacionadas