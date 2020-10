En un desubicado tweet, una legisladora se pregunta por "los Falcon verdes"

En medio de la disputa por las tierras que la Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de agricultura durante el Gobierno de Cambiemos, cedió a organizaciones sociales, la legisladora cordobesa Patricia De Ferrari tuvo en la tarde del jueves una infausta consideración al sugerir la pronta aparición de "los falcón verdes para 'impartir' Justicia a la medida de Grabois".







Uno de los primeros que salió a contestarle fue el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Freneda, quién luego de un hilo argumental respecto a las razones por las cuales el Estado de Derecho está asegurado en la República Argentina, se preguntó "si su pregunta no es una expresión de deseo". "Ojalá que no, usted está en una banca elegida por el pueblo y la democracia", advirtió.

Sra. Legisladora, me permito responder a su pregunta por varias razones, la primera es porque soy un militante y tengo responsabilidad política y porque usted es legisladora de Córdoba. + https://t.co/HIZQnsH8oU — Martin Fresneda (@MartinFresneda) October 22, 2020

La ex diputada nacional por el radicalismo, que eliminó el tweet denunciado, quiso explicarlo luego (generando un hilo que quedó sin su mensaje de cabecera) al señalar que “la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva”.

Para que se entienda; la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva. — Patricia De Ferrari (@patriciadfrr) October 22, 2020

Además de Fresneda, el repudio a las palabras de De Ferrari llegó también desde las bancas de la Unicameral. Nadia Fernández, por ejemplo, aseguró que el tweet "ofende al cuerpo legislativo en su conjunto.

Son lamentables estos dichos que reivindican delitos de lesa humanidad".

Toda nuestra solidaridad con @MartinFresneda y con lxs compatriotas víctimas del terrorismo de Estado.

Este tweet que luego fue borrado por la leg @patriciadfrr ofende al cuerpo legislativo en su conjunto.

Son lamentables estos dichos que reivindican delitos de lesa humanidad. pic.twitter.com/UZ5dDwiFIx — Nadia Fernández (@NadiaFernandezV) October 22, 2020

De Ferrari, de hecho, le respondió a un periodista, coterráneo suyo, que le había advertido sobre lo desafortunado de la comparación. “Puede ser. No mucho más desafortunado de lo que nos pasa a los argentinos que vemos desparecer el Estado de Derecho y las reglas que parecían ya parte de la cultura democrática aceptada por todos”, afirmó.