Autovía de Punilla: inicia la audiencia de un proyecto “sin licencia social”

AMBIENTE

“El Gobierno y Caminos de las Sierras tienen una especie de slogan que dice ‘es necesaria la Autovía’, y se lo han metido en la cabeza a la gente pero de ninguna manera es imprescindible porque hay mil formas de resolverlos en el valle”, dice a La Nueva Mañana el abogado ambientalista René Amsler, uno de los expositores durante la audiencia virtual convocada por el Gobierno que inicia hoy viernes a las 11.

“La decisión política de pasar por encima del monte y romper antes de pensar en soluciones reales para la problemática vial que están planteando, tiene cierto nivel de torpeza que no se puede creer”, agrega.

En el estudio de impacto ambiental, en la página 54 -y en el aviso de proyecto que fue lo primero que circuló como una reversión de lo que ya se había rechazado en 2018- se justifica la nueva traza de la variante Costa Azul- La Cumbre, con el argumento de “ahorrar tiempo” para circular: “Se podrá llegar desde Buenos Aires hasta Capilla del Monte sin cruzar un semáforo”, aduce el Gobierno.

“La verdad que es horrendo cuando lo presentan así porque uno se pregunta, ¿este es realmente el objetivo?, uno de los pocos que plantean en el proyecto. ¿Vamos a destruir todo el monte y pasar por encima del bosque nativo para que alguien pueda llegar desde Buenos Aires un poco antes, sin parar, a Capilla del Monte?. Es una cosa casi obscena, es fuerte”, dice el letrado.

Audiencia virtual

En esa línea, desde la Fundación para la defensa del ambiente (Funam), que también expondrá en la audiencia, el biólogo y Nobel Alternativo en 2004, Raúl Montenegro, destaca: “Insistimos en que el Gobierno de Córdoba sigue adaptando las leyes que están vigentes, a decisiones tomadas. Es decir, la decisión de hacer la obra está tomada y los trámites de financiamiento también”.

Para el biólogo lo que se hace “es tratar de readaptar las leyes a decisiones tomadas y como parte de esa adaptación se encuentra la audiencia pública virtual que no es vinculante”.

“Esto me parece muy importante porque al no ser vinculante, prácticamente la Provincia puede tomar la decisión de licencia ambiental a través de la Secretaría de Ambiente, sin necesidad de considerar los aspectos negativos que se mencionarán en audiencia”, dice Montenegro.

Para Amsler, por su parte, hay dos líneas de reproche respecto al proyecto de la Autovía: el estudio de impacto ambiental y una línea de fondo respecto al proceder gubernamental en la convocatoria a la audiencia pública de modo virtual que no garantiza el pleno acceso al espacio de participación. “Esto viola de manera flagrante, lo que es el principio de equidad, de igualdad de las personas porque no todas pueden acceder, no solo a la virtualidad sino a tener un CiDi dos, que requiere toda una gestión y hasta cierta tecnología para llegar ahí. Incluso acceso a la conexión a internet, que ahora es casi como el agua y mucha gente no la tiene, justamente como el agua misma”, explica el abogado sobre el requisito de estar registrado en la plataforma provincial para poder expresarse en la audiencia pública.

“La participación tiene que ver con la toma de la decisión y es la decisión sobre lo que queremos, en donde tenemos que participar”, dice el letrado y puntualiza que la cuestión es tan grave respecto a las condiciones y limitaciones que se han puesto, que ya “eso parece que nubla todo el resto” pero a la vez “hay muchísimos problemas” en materia de lo que es el estudio de impacto ambiental.

René Amsler: “La decisión política de pasar por encima del monte y romper, antes de pensar en soluciones reales para la problemática vial que están planteando, tiene cierto nivel de torpeza que no se puede creer”.

Estudio integral

Amsler explica que para un proyecto de tal envergadura que afectará a todo el valle, el estudio de impacto ambiental se debe hacer de forma integral: “No es solamente, y que no es poco, el desmonte directo que la autovía va a generar en ese momento, sino cómo eso va a impactar en las generaciones futuras, en las economías futuras, en las otras problemáticas que existen, entre las otras cuestiones que están en juego. Es complejo, se requiere un estudio mucho más preciso, más serio y esto no es ni preciso ni serio. Esto es subjetivo. Son 300 páginas de buenas intenciones, según lo dicen ellos, pero no reúne ni siquiera los requisitos para ser un estudio de impacto ambiental a secas”.

La ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, en el artículo 24 establece requisitos precisos de cómo se debe abordar un estudio de impacto acumulativo, cuestión en la que falla el proyecto porque deben contemplarse determinadas cuestiones como por ejemplo, la consulta a las comunidades originarias, una plan de manejo sostenible de los bosques nativos, proyección de cómo evolucionará el medio físico, económico y social, entre otros, que “son cosas que no se hicieron”, apunta Amsler y agrega: “Plantean un progreso muy mal entendido y a la vez muy desprolijo”.

“Nosotros consideramos que esto es totalmente inviable y vamos a decirles eso durante la audiencia. Ya fuimos judicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia para que frene este proyecto porque no hay licencia social y el pueblo no está en condiciones de seguir tolerando ese tipo de abusos”, cierra Amsler.

Inviabilidad

El sentido del proyecto es cuidar el tránsito para evitar embotellamientos y a los pueblos esto nos va a pasar como topadora por encima”, aporta también Silvia Cerino, de la agrupación Árboles de la Cumbre, e integrante de la Asamblea de Punilla.

“Van a romper zonas montañosas, va a haber voladuras, taludes, porque es zona de topografía muy sensible. Van a romper cuencas hídricas, que van a pasar expresamente sobre reservas naturales y arqueológicas, van a expropiar viviendas. Se va a ver afectada la cría de animales, la extracción de áridos. Sin agua, no hay vida y es claro que van a pasar por nacientes de cuencas y empalmes de ríos”, dice la ambientalista y agrega: “Es muy triste y doloroso”.

Para el titular de Funam, a su vez, el proyecto no tiene posibilidad de mejoras: “La primera traza era directamente aberrante, y esta segunda opción, que es una traza de papel con muy poco terreno, también es inviable”, aporta.

“En cualquier sistema inteligente, algo que no caracteriza al Gobierno de Córdoba, se trabajaría sobre la propia Ruta 38, ver cómo se puede trabajar desde allí e ir viendo qué otro tipo de alternativa hay”, expresa Montenegro y agrega que lo que se antepone, en realidad, son elementos que tal vez no están tan visibles en la superficie: “Con la excusa de hacer obras, se está favoreciendo a empresas constructoras viales y con inversiones muy impresionantes. Acá se está utilizando la excusa de necesidades o supuestas necesidades para favorecer el trabajo de las empresas viales”.

Convocatoria en Bialet Massé

Paralelo a la convocatoria virtual, desde la Asamblea Ambiental y Cultural Punilla, realizarán desde hoy una “audiencia presencial”, en reclamo a una “verdadera participación ciudadana”, tal como establece la legislación ambiental.

La actividad programada en Punilla se realizará durante los días consecutivos al inicio de la audiencia virtual y la convocatoria es en el histórico horno de Bialet Massé, en la Ruta 38 con puntos de wifi donde la gente que no tiene internet en su vivienda puede conectarse para escuchar a los oradores en la audiencia virtual. También estará funcionando una radio abierta con participación de las organizaciones que apoyan al movimiento serrano. “Vamos a tener la radio abierta donde todos podremos escuchar a los técnicos. Y también vamos a tener una pantalla donde que irá reproduciendo la audiencia pública en vivo a través de los parlantes”, describe López.

El objetivo de la convocatoria “es visualizar lo que tendría que haber hecho el Estado, que asegurar la participación de todos los ciudadanos”, indica la asambleísta y agrega que aquel ciudadano que no se haya podido inscribir o no tenga computadora, podrá dejar sus declaraciones por escrito con lo que se conformará un archivo para presentar, luego que se termine la audiencia, una denuncia con la voz de toda esta gente que por no tener el CiDi, no pudo acceder a una participación ciudadana.

“Creemos que en Punilla tenemos otras necesidades, como ser el agua potable. Acá hay barrios que están un mes y medio sin agua. Después tenemos problemas con el lugar en las escuelas públicas, los dispensarios están devastados. El Funes no tiene ni personal”, explica López sobre la movilización de los vecinos y aclara: “Creemos que necesitamos un ordenamiento territorial que sea participativo, donde los vecinos podamos decidir en qué territorio queremos vivir y de qué manera”.

