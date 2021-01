La DAIA Córdoba repudió el ataque a una familia judía en La Cumbre

Una familia de veraneantes fue atacada este fin de semana en Punilla por su condición de judía, y el hecho mereció este domingo el repudio de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), filial Córdoba.

La entidad comunitaria emitió un comunicado en el que subrayaron “nuestro profundo repudio a este tipo de hechos fundados en la intolerancia, la discriminación y la falta de reconocimiento al otro y abogamos por el debido esclarecimiento de lo sucedido y la aplicación de las sanciones que la ley prevé para este tipo de delitos”.

Además de agradecer el eco encontrado en las autoridades pertinentes, la entidad bregó porque “todo acto de antisemitismo o expresiones de discriminación sean inmediatamente informadas a Daia Filial Córdoba, a fin de que entre todos podamos trabajar en desterrar estas despreciables actitudes de odio que generan violencia y enfrentamiento social”.

COMUNICADO DE PRENSA DE DAIA FILIAL CÓRDOBA FRENTE A INCIDENTE ANTISEMITA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE Frente al hecho... Publicado por DAIA Filial Córdoba en Domingo, 24 de enero de 2021

La agresión ocurrió el miércoles 21, cuando un hombre que viajaba en auto desde La Falda hasta la Cumbre vio cómo un auto se le puso a la par y desde el mismo dos hombres le insultaban, por su condición de judío.

“Volvíamos de pasar el día en un parque de juegos y, en un momento, mis hijos me dicen que había un auto que nos estaba siguiendo. Al principio no le di importancia, pero después me di cuenta de que tenían razón”, explicó el hombre en declaraciones al portal Infobae.

El hostigamiento no cesó: el hombre bajó del auto para intentar dialogar con los agresores, y sólo recibió golpes y más insultos. También fueron insultados otros integrantes de la familia, y les fue robado un celular.

Por el hecho, que fue también repudiado por la DAIA central y denunciado en sede policial, no hay a la fecha detenidos.