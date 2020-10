Día de la Madre: entre promociones y expectativas por el repunte de las ventas

El Día de la Madre, una de las fechas más importante para el circuito comercial, este año afronta un enorme desafío ante la pandemia de coronavirus que azota a Córdoba y el país. En ese marco, se plantearon diferentes estrategias comerciales que van desde promociones y descuentos con tarjetas de créditos, ofertas en locales y en sitios e-commerce, hasta una campaña para concientizar sobre cómo realizar la compra de regalos y evitar aglomeraciones.

La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) y la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) brindaron precisiones a La Nueva Mañana en relación al impacto de la pandemia en la realidad del sector, las expectativas por las ventas del Día de la Madre, y el rol del comercio online en los tiempos que corren.

La pandemia y el impacto en el sector

Nadia Villegas, directora general de la CCC, indicó que el sector comercial acarreaba varios meses de contracción antes de la pandemia, situación que se vio agravada con las restricciones a la actividad. “Está claro que la pandemia afectó muchísimo el sector de comercio y servicios. A medida que se fueron flexibilizando las actividades algunos rubros repuntaron. Uno de los impactos más importantes fue el cambio del paradigma que implicó esto. Nuestro canal principal era la compra presencial. Ahora vemos un crecimiento de la venta online. Si bien el panorama no es positivo vemos cómo el sector poco a poco y con un gran esfuerzo va elevando sus ventas”, destacó.

Por su parte, Ezequiel Cerezo, presidente de la Fedecom, expresó que el impacto de la pandemia es disímil en el seno de la actividad. “Por un lado hubo comercios esenciales que no cerraron sus puertas y eran los únicos habilitados para trabajar en un momento. Luego se pasó a una etapa de comercialización no presencial donde el comercio minorista tuvo que adaptarse a lo digital. La palabra que más representa a las pymes es la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación ante situaciones adversas. Eso se ve en su máxima expresión durante la pandemia. La afectación de los comercios fue absoluta, y diferente en relación a los rubros y a las localidades provinciales”, manifestó.

A su vez, recordó que el sector ya acumula 29 meses de caídas consecutivas, lo que sigue agravándose como parte de la emergencia sanitaria. “La pandemia agravó esta caída. En los primeros meses, la caída alcanzó en algunos rubros entre el 80 y el 100%”, comentó.

Nadia Villegas, directora general de la CCC: “Ha crecido mucho lo que es el comercio de cercanía. El comerciante de barrio es frecuentado. Las ventas tradicionales siguen siendo presenciales, pero ahora en lugar de ir a un shopping comprás en tu propio corredor”.

Día de la Madre: las expectativas apuntan a sostener las ventas

A pesar del desalentador panorama económico de los últimos meses, persisten las expectativas de que la situación comenzará a cambiar hacia finales de año y que las ventas podrían mejorar con las festividades del Día de la Madre y Navidad. En 2019, el ticket promedio de venta alcanzó los $1.800 promedio para la celebración del mes de octubre. No obstante, este año el objetivo es fomentar la actividad y mantener las ventas con el fin de evitar una fuerte caída en términos interanuales.

“Somos optimistas moderados al pensar que las efemérides como el Día de la Madre y Navidad van a repuntar en materia de ventas. Nosotros pretendemos, teniendo en cuenta el contexto, que en términos interanuales las ventas no impliquen una caída y que podamos mantener el ticket promedio del año pasado que oscilaba los $1800”, sostuvo Villegas.

Asimismo, remarcó que “las expectativas son buenas y que los comerciantes están haciendo un gran esfuerzo”. “Desde el 15 de septiembre pasado ya se podían ver las ofertas en las vidrieras. Las expectativas son buenas y apuntamos a que el sector mejore sobre todo en estas fechas tan importantes”, agregó en declaraciones a este medio.

En tanto que el representante de la Fedecom destacó el trabajo que se viene realizando desde las cámaras e instituciones que agrupan a los empresarios del sector y reafirmó la necesidad de seguir apuntalando la actividad para que “el comercio no se caiga”. “Entendemos que las condiciones actuales no son comparables con lo que sucedía en periodos anteriores. La expectativa hoy ya no es mejorar en ventas en comparación a otras fechas, sino que apuntan a sostener un comercio minorista muy golpeado y que pueda seguir trabajando con las condiciones que la realidad impone”, detalló Cerezo.

En relación a los medios de pagos que los cordobeses utilizan a la hora de comprar, Villegas señaló que “la mayor parte de las compras se realizan con tarjeta de crédito aprovechando las promos como el Ahora 12, con cuotas sin interés y meses de gracia”. “Por lo general en un 50% se utiliza la tarjeta de crédito. En el contexto de pandemia hay que entender que más de la mitad de los comercios de la provincia está utilizando las ventas online. Otro medio de pago es la tarjeta de débito”, mencionó.

Ezequiel Cerezo, presidente de la Fedecom: "La mayoría de las pymes tiene algún sistema de venta no presencial que están implementando y el porcentaje alcanza a un 50%".

El comercio online, una modalidad que llegó para quedarse

“Más de la mitad de los comercios de Córdoba, de acuerdo a un relevamiento, ofrece ventas digitales. Antes de la pandemia ese número llegaba casi al 20%”, expuso la directiva de la CCC.

En esa misma línea, Cerezo planteó que “el comercio electrónico es una tendencia desde hace varios años y que indudablemente la pandemia aceleró la implementación de este proceso”. “Fue la única alternativa por algunos meses. Se llevaron adelante ventas con sistemas que fueron desde lo más sencillo y usual, hasta lo más sofisticado. El comercio minorista se vio obligado a tener que vender de manera no presencial, ya que no estaba preparado. La mayoría de las pymes tiene algún sistema de venta no presencial que están implementando y el porcentaje alcanza a un 50%. No solo llegó para quedarse sino que las pymes deberán profesionalizarse en canales electrónicos para generar mayor afluencia de ventas”, argumentó en diálogo con LNM.

Villegas subrayó, sin embargo, que “si bien se ha superado los niveles en relación a la disponibilidad de las herramientas digitales, el medio tradicional sigue siendo el elegido por la gente”.

“Más allá de lo que tiene que ver con las compras digitales, ha crecido mucho lo que es el comercio de cercanía. El comerciante de barrio es frecuentado. Las ventas tradicionales siguen siendo presenciales, pero ahora en lugar de ir a un shopping comprás en tu propio corredor”, recalcó.

Campañas de concientización, ofertas y descuentos

La CCC y la Fedecom llevan adelante desde septiembre la campaña “Adelantados” que apunta a promover la compra anticipada del regalo del Día de la Madre e incentivar conductas responsables.

Acompañadas por la Secretaría de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Minería, Ministerio de Trabajo de la Provincia, la apuesta de las entidades se extenderá hasta el 18 de octubre con la finalidad de continuar apoyando al sector y de impulsar nuevas medidas de seguridad en términos sanitarios para cuidar a consumidores y trabajadores.

A su vez, esta iniciativa se une a las galerías y comercios del Área Central en la campaña “Con luz en el Centro”. Dirigida a los consumidores, la propuesta premia las compras anticipadas. Con una compra mayor a $2500 y presentando ticket, factura o comprobante de compra en los locales adheridos se podrán llevar un obsequio adicional.

“La acción tiene vigencia hasta el próximo 18 de octubre, y busca poner en práctica nuevas formas de consumir aggiornadas a la realidad del contexto. Invitamos a la comunidad a dosificar las compras para evitar aglomeraciones como sucedió en el Día del Niño. Buscamos que los comerciantes se sumen en la promoción de la acción”, resaltó Villegas.

También Fedecom lleva adelante la propuesta “Por mamá, planificados y responsables” que pretende incentivar el consumo local, organizado y con anticipación, para evitar así las aglomeraciones sociales en el contexto de la pandemia del coronavirus. La iniciativa ofrece descuentos, ofertas y el sorteo de estadías para los que realicen compras anticipadas.

“Tratamos de morigerar el impacto negativo en las ventas y evitar la conglomeración de gente. Promovemos sorteos y estadías en establecimientos turísticos de las sierras por compra anticipada”, comentó Cerezo.

Si bien los comerciantes de la ciudad solicitaron al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) una extensión horaria para el día viernes 16 de octubre con motivo de la festividad, el pedido no fue autorizado. Por tal motivo, los horarios de atención en el área central serán: hoy viernes de 10 a 19 y sábado de 9 a 14.

