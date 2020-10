Fernández sobre Macri: "Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad"

El presidente Alberto Fernández afirmó en horas de la noche de este martes que es "asombroso" lo que dijo el ex mandatario Mauricio Macri sobre una supuesta "persecución" en su contra, y dijo: "Es lo que nos hicieron a nosotros, e incluso se espiaban entre ellos".

El mandatario afirmó que lo "impacta" escuchar a Mauricio Macri "hablar con tanta impunidad", y consideró que el ex jefe de Gobierno porteño "debe tener un problema de amnesia severo".

"Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad al ex presidente. Macri, para que te acuerdes... la cuarentena nos permitió poner en pie un sistema de salud de vos arruinaste", apuntó Fernández en declaraciones a la señal de cable C5N. "La cuarentena, por si no te acordás, nos permitió inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron; si no sabés para qué sirvió la cuarentena, fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste".

Fernández recordó que meses atrás Macri "me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que no voy a levantar el teléfono para decirle a un juez" que avance o no con una causa.

📺“Si no sabes para que sirvió la cuarentena, te cuento Macri: sirvió para que Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste. Me impacta realmente escuchar hablar con tanta impunidad al ex presidente”. El presidente @alferdez con @aleberco en @C5N. #AlbertoEnBrotes pic.twitter.com/UIoSFaDm8I — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) October 14, 2020

Fermández afirmó además esta noche que "es increíble que un medio ponga los lugares para ir a manifestar y la dirección de la vicepresidenta (Cristina Kirchner)" para dirigirse a protestar.

Por otro lado, dijo que los escraches e intimidaciones "son prácticas absolutamente reñidas con la democracia" e "incalificable" y lo atribuyó a una "acción de un grupo de dirigentes políticos que exacerban los ánimos y la locura". Aseguró que "definitivamente no" se están yendo empresas del país y vaticinó que el año próximo la Argentina "va a crecer mucho".



📺“Nosotros no hicimos ninguna acción judicial contra nadie. Nunca inventamos causas, no hay una sola causa que se haya iniciado por una denuncia anónima como ocurrió a lo largo del gobierno de Macri”. El presidente @alferdez con @aleberco en @C5N. #AlbertoEnBrotes pic.twitter.com/Z5KjUkapjk — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) October 14, 2020

Y añadió por C5N que manifestaciones como la de ayer "potencian los contagios" de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández destacó esta noche que "la inmensa mayoría de los argentinos ha hecho las cosas bien, se ha cuidado", y pidió "redoblar los cuidados porque no quiero ver más aumentar la lista de muertos", enfatizó.

📺“Los escraches son prácticas absolutamente reñidas con la democracia. Es la acción de un grupo de dirigentes políticos que exacerban los ánimos de la locura y una serie de locos que salen y atacan a la gente”. El presidente @alferdez con @aleberco en @C5N. #AlbertoEnBrotes pic.twitter.com/bkVYoKYgN8 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) October 14, 2020

"La derecha descalifica a los que no piensan como ella y acá hicieron y siguen haciendo todo por que esa grieta se profundice", amplió.

También negó que se estén afectando las libertades individuales: "Es como que el médico le diga a quien tiene diabetes que no coma dulces y que el paciente piense que le está coartando la libertad".

"Ese disparate está en boca de muchos sectores que dicen ser dirigentes políticos", dijo, y abundó: "Que en las manifestaciones se vean agravios a periodistas que no piensan cómo los que están ahí afecta la convivencia democrática".

"En una democracia debe haber distintas reflexiones y no se debe adjetivar al opositor o descalificar al que no piensa como el que se manifiesta. Por momentos hay una demanda absurda donde todo se mezcla", precisó.

Asimismo, expresó que "entiende" a quienes no están conformes aún con los resultados del actual Gobierno o pueden sentirse frustrados, pero advirtió que "el mayor problema lo originó" cuando estuvo en el poder "esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta".

Pero a la vez destacó que la mayoría de la población aceptó las reglas del aislamiento por la pandemia.

