El Gobierno paga desde este viernes el programa ATP de junio

El Gobierno comenzará este viernes con los pagos del programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) correspondientes al sueldo complementario de junio de empleados de empresas afectadas en su actividad por las restricciones operativas aplicadas en el marco de la pandemia de COVID-19.

El cobro de la ATP puede ser consultado y verificado en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), donde los empleados pueden corroborar el estado del trámite, en caso de pertenecer a una empresa beneficiaria del programa.

Para ello, se debe ingresar con la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) a https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/. Allí, la ANSES informa, en caso de corresponder, la fecha de cobro o, si el trabajador no está registrado, recomienda consultar con el empleador.

La ATP, vigente desde abril, es una de las principales medidas de emergencia establecidas por el Gobierno nacional y en el primer semestre demandó una erogación total de $86.792 millones, la segunda en orden de importancia detrás del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La implementación del beneficio no estuvo exenta de complicaciones, en particular por los requisitos de facturación establecidos que no pudieron ser cumplidos por todas las empresas interesadas, tanto por efecto de la inflación como por el hecho de que muchos servicios y bienes facturados no necesariamente fueron cobrados.

Tal fue el caso de varios establecimientos educativos de primera infancia y de nivel inicial, lo que dio lugar a reclamos de las organizaciones que los nuclean, así como de comercios e industrias consultados por diferentes cámaras empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Las mismas entidades plantearon a mediados de junio que la ATP incluyera también el pago del medio aguinaldo, pero esa posibilidad fue descartada por el Gobierno.

El salario complementario de la ATP equivale al 50% de la remuneración que recibe habitualmente el trabajador, pero es sólo uno de los beneficios del programa, que también incluye la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales y créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos.

Hasta el 30 de junio, el Estado desembolsó $86.792 millones para el programa de ATP, equivalentes al 19,3% del costo fiscal total de las medidas de emergencia implementadas en el marco de la pandemia de coronavirus.

El programa se implementó a través del decreto 332/20, publicado en la edición del Boletín Oficial del 1° de abril y luego modificado por los decretos 347 y 376, por el que se dispuso una ampliación de su cobertura en un anuncio que formularon conjuntamente los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Fuente: NA

