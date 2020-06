Monserrat insiste que las escuelas no están listas para la vuelta a las aulas

A más de tres meses de la suspensión de clases presenciales en todo el país, desde Uepc insisten en que las escuelas cordobesas no están preparadas aún para un eventual retorno.

Los docentes de Córdoba afirman que los establecimientos no cuentan en su gran mayoría con la infraestructura necesaria para evitar contagios, no solo entre ellos sino también con los alumnos de todos los niveles. Ante esto, no se descarta un rechazo al retorno a las aulas.

Así lo comentó a La Nueva Mañana el secretario general del sindicato, Juan Monserrat. Desde la protesta llevada a cabo frente al Centro Cívico contra el ajuste jubilatorio provincial, el gremialista destacó que "el tema sanitario está muy complicado".

"El volver a las clases remite a la pandemia y a la seguridad sanitaria que debemos tener. Creo que las escuelas están en dificultades para eso", sostuvo.

Por otro lado, Monserrat aseguró que es indispensable "resolver el tema del transporte" ya que se trata del principal espacio donde se pueden desarrollar contagios. Más teniendo en cuenta que la gran mayoría de los asistentes a las escuelas lo hacen trasladándose en colectivo.

"Muchos alumnos, profesores y maestros se trasladan en el interior cuando Córdoba tiene un número importante de establecimientos rurales. Vamos a analizar ese tema en su momento y vamos a ser custodios de que las normas de sanidad de cada compañero, cada alumno y cada familia estén bien armadas para que no se propague el virus", agregó.

Finalmente, Monserrat no negó que la cuestión respecto a la reforma jubilatoria también derive en alguna medida de fuerza a futuro. "Lo vamos a discutir con los compañeros en su momento, para analizar qué es lo que preocupa más", finalizó.

Los docentes se movilizaron este jueves frente al "Panal" donde entregaron folletos a los vecinos y una carta al gobernador Juan Schiaretti pidiendo una mesa de diálogo respecto a la Ley provincial 10.694, aprobada por la Legislatura el pasado 20 de mayo.

