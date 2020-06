"No existen palabras", escribió el hijo de Verónica Tottis tras el femicidio

Tras los avances en el caso por el femicidio de Verónica Tottis, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado dentro de una caminoneta la semana pasada, su hijo de 18 años le dedicó una conmovedora despedida, con un mensaje que difundió a través de las redes sociales. "No existen palabras, no encuentro motivos, necesito abrazarte, sé que estás entre nosotros, pero no te veo, solamente puedo sentirte y sé que no te vas a ir nunca", escribió el joven desde su cuenta de Instagram.

"Quizás Dios te necesitaba más que nosotros, no lo sé. Sé que te amo hasta el final de mis días. Gracias por todo mamá. ¡Hasta siempre! Gracias a todas las personas que están en este momento tan difícil, gracias por los mensajes", cerró el adolescente la despedida para su madre junto a una foto donde se lo ve en una fiesta junto a ella.

El cuerpo de Verónica fue encontrado calcinado en el interior de una camioneta Ford Ranger, del lado del conductor, a la vera de la ruta provincial 13 el 4 de junio de este año, entre las localidades de Villa del Rosario y Luque. A pocos metros del vehículo se encontró un bidón con restos de combustibles.

Este lunes, la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, ordenó la detención de Julio Saluzzo, de 45 años, esposo de la mujer, como principal sospechoso del femicidio. “Tenemos pruebas objetivas muy contundentes que incriminan al sospechoso", indicó la fiscal en conferencia de prensa tras conocerse la detención de Saluzzo.

Asimismo, aseguró que se logró establecer los motivos que habría tenido Saluzzo al momento de cometer el hecho. “Se trata de problemas de pareja vinculados a celos, y persecuciones. Cuando en derecho hablamos de femicidio, lo hacemos señalando la existencia de una relación asimétrica de poder donde el hombre ejerce una dominación y una subordinación. Nosotros tenemos que continuar con la investigación pero a prima face se puede hablar de la evidencia de un problema de pareja de larga data y la existencia de hechos de violencia”, subrayó la funcionaria.

