Este sábado 4 de mayo se llevará adelante una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana en Córdoba. La concentración es a las 15 en el Parque Las Heras y a partir de las 16.20, partirá la movilización hacia el Paseo Sobremonte.

La manifestación es convocada desde el colectivo Córdoba Se Planta, que nuclea a organizaciones, activismos, growshops.

“Es sumamente importante que podamos encontrarnos, y más en un contexto que intenta avanzar sobre nuestros derechos”, reza la invitación. “¡Si sos usuarix, paciente, médicx, investigás, tenés un emprendimiento o simplemente conocés a personas que han mejorado su calidad de vida gracias a la planta, acercate y sumate!”, completa.

La marcha contará con stands informativos, artistas en vivo y charlas, entre otras actividades.

Las consignas de la Marcha son las siguientes: “Basta de personas presas por marihuana; reforma ya de la Ley de Drogas; por una regulación integral de la planta de cannabis, respetuosa de los Derechos Humanos, animales y ambientales, la salud y las libertades individuales; reparación histórica e indulto para todas las víctimas de las leyes 23.737 y 27.350; reivindicación del cannabis como calidad de vida para la gestión de la salud y la reducción de riesgos y daños; capacitación urgente de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en todo el territorio nacional; defensa del Reprocann y basta de demoras y trabas en las aprobaciones; reapertura de las inscripciones de variedades de cannabis en Instituto Nacional de la Semilla (Inase); implementación de la Ley 27.669, conformación de la Ariccame y llamado a participación del Consejo Consultivo Honorario a las organizaciones de la sociedad civil para una representación federal; por una industria equitativa y justa con protagonismo de cultivadores y cultivadoras, trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones".

Daniel Landgren es presidente de la asociación civil Comunidad Cannábica Córdoba, una de las organizaciones que integran Córdoba Se Planta. Entrevistado por La Nueva Mañana, destacó el armado de este colectivo que nuclea a diversos espacios, representa la diversidad existente en torno del cannabis en Córdoba y desde esta conjunción le dá mayor entidad a la convocatoria de la Marcha.

Landgren analiza el escenario en el que se convoca a una nueva Marcha Mundial de la Marihuana en Córdoba y la importancia de participar: “El uso ha cambiado con la incorporación de lo medicinal, la industria, los growshop y el activismo, para conformar un núcleo diferente de militancia. A nivel mundial, donde hay legalización, declina un poco el activismo en la calle, porque se escala posiciones en la legalidad. Pero acá nos vemos con una situación problemática por lo que plantea el Gobierno, con este regreso a la guerra contra las drogas inviable, este modelo 1990 en Colombia que pretende Patricia Bullrich. Es un retroceso que va a generar un control por parte de la DEA y la CIA en la Argentina, desastroso a nivel de soberanía política. Por otra parte, además, hay una contrapartida porque en Estados Unidos hay una búsqueda de mayor liberalización y Biden va por la reelección en noviembre y está intentando enviar señales a sectores que lo votan, entre ellos el cannábico”.

- ¿Qué características va a tener esta marcha?

- Siempre ha tenido dos objetivos, concientización - difusión y presencia en la calle. En este país, los derechos de este tipo se logran con manifestaciones contundentes. Llegamos a tener marchas de 35 mil personas en Córdoba. Eso bajó notablemente por cuestiones de la legalidad y llegamos a incorporar nuevos segmentos etarios a la militancia, ya que al haber logrado algunos derechos como el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis), esa gente se dedicaba a cultivar y no veía temores que los motivaran a participar de las marchas. Eso va a cambiar ahora, porque hay amenazas por parte del Gobierno.

- ¿Qué cambió en Argentina con la Ley de Cannabis Medicinal, con el Reprocann y con la promoción de la producción industrial? ¿En qué se avanzó y qué quedó a medio hacer?

- El Reprocann ha brindado cierto equilibrio, porque le permite a 200 a 300 mil personas cultivar y producir su propia medicina, de forma limitada y para determinadas enfermedades. Eso también limita la construcción de una industria en lo medicinal de los grandes laboratorios, que saben que tienen que hacer una gran inversión en investigación. La Ley en algún sentido nos puso en ese lugar a las organizaciones para trabajar en investigación. Los laboratorios no están dispuestos a invertir dinero en investigar 150 cannabinoides de la planta. Sobre todo porque al no ser transgenizables las semillas, no es un negocio interesante para las semilleras tipo Bayer o Monsanto. Con lo cual, en la construcción de un mercado de consumo medicinal en Argentina, están limitados. También hay una exageración de parte de la industria farmacéutica con respecto a los precios. Por eso, el Reprocann viene a dar accesibilidad y fue realmente una idea brillante implementar un registro de estas características. Hay poca investigación, sólo en universidades como en Santa Fe; en San Martín, en provincia de Buenos Aires; en Río Negro y Chubut. Esto desalienta a la industria farmacológica. Después, tenés el caso de las provincias de Jujuy y La Rioja, que han producido sus aceites pero los distribuyen internamente como una política de salud pública local.

Alertó Landgren que uno de los problemas actuales es la ralentización de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que está desarmado al no haber activado el Gobierno su conformación. “Como en otros rubros, hay gente que quiere venir a invertir en esta industria en la Argentina, pero no hay certezas legales para poder avanzar”, afirmó.

Cuestionó que con el gobierno de Javier Milei, “quien cultiva sigue estando en riesgo”. Y completa: “Volvemos a la rémora en la que volvemos a ser todos narcotraficantes. A ese problema no lo hemos podido revertir”.

- ¿Qué importancia tiene el Reprocann para los usuarios medicinales de cannabis y por qué es importante defenderlo?

- Es fundamental, porque nos pone bajo un paraguas legal que antes no existía y nos permite dar la batalla contra la injusticia. Ahora, al haber Patricia Bullrich reempoderado a las fuerzas de seguridad, en el caso de Córdoba a la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico), genera nuevas actitudes de atropello. Aunque tengas el Reprocann, la policía entra y te allana porque tenés en contra una denuncia anónima. Y no respetan los procesos. Destruyen tus cultivos y de esa manera destruyen la perspectiva a futuro de tu salud. Eso se está viendo seguido lamentablemente. Si bien no hay tantas detenciones, hay muchas intervenciones sobre los cultivos. De esa manera, el Reprocann pierde la potencia que tenía al principio, pero sigue siendo una herramienta importante.

- ¿Qué aportan los growshops positivamente a la desmitificación de los prejuicios sobre la marihuana?

- En general, los dueños de growshops venimos del cultivo y el activismo, por lo cual tenemos un nivel de conciencia. Eso se ve en que el segmento etario que nos visita es de adultos mayores buscando soluciones a sus padecimientos que no encuentra en la medicina alopática, conviviendo con pibes que compran tierra, fertilizantes y parafernalia. Muchos de esos adultos mayores vienen a los grow con recomendación de los médicos que se dan cuenta de que el cannabis ayuda a paliar dolores. Y de esa manera se habilitan nuevos canales de militancia, a través de las redes. Eso favorece la construcción de otro tipo de conciencia. Esperamos que en esta marcha se visibilice nuestra lucha con el aliciente político que tenemos.

Finalmente, respecto de la capacitación de las fuerzas armadas y de seguridad, respecto de los avances legislativos que se vienen alcanzando en torno del cannabis, afirmó Landgren que “se resisten a ser formadas”. Detalló que se han hecho intentos con el Ministerio Público Fiscal, pero que no ha habido mayor aceptación.

“La existencia de una FPA que cree tener la verdad al perseguir al narcotráfico y el menudeo, confunde y genera injusticias en su accionar. Seguiremos intentando. Los niveles de encarcelamiento han bajado, la Justicia está más proclive a evaluar la cantidad de sustancia que se decomisa y si hay tendencia a intercambiar o vender. Y si está todo en un rango de uso personal, no hay encarcelamiento, pero el exceso de plantas o tener una balanza puede confundir”.