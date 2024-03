Foto: gentileza X (ex Twitter) UEPC

Uepc, Sadop y gremios docentes venían reclamando la devolución del Fonid. Foto: gentileza X (ex Twitter) UEPC



¿En el marco del insistente reclamo que los docentes de todo el país llevan adelante para que el gobierno nacional reponga el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), después de haberlo quitado de manera repentina y que representa entre el 10 y el 13% de los salarios de los educadores, esta tarde el secretario de Hacienda Carlos Guberman les comunicó a los ministros de Economía provinciales que no renovarán el fondo docente. De esta manera, Gubernman les dio a entender a sus interlocutores que el tema está cerrado, y que el gobierno nacional da vuelta la página.



En términos de dinero, los ingresos por Fonid alcanzan unos 50 mil pesos mensuales, estimándose que lo cobran más de un millón seiscientos mil docentes de todo el país que se desempeñan en el nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario.



Cabe señalar que los docentes cordobeses, tanto del sector público como privado, están en plan de lucha por la paritaria provincial y también exigen la reposición del Fonid.

Sobre el Fonid

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) era un aporte económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los sueldos docentes. Ese plus salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, pero el Gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez. Los sindicatos advierten que si no se recompone ese ítem salarial peligra el inicio de clases en todo el pais.