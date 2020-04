Caló: "Las medidas no fueron lo flexibles que algunos esperaban"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, reconoció este domingo que las medidas que el Gobierno tomó en el último decreto de extensión de la cuarentena obligatoria por coronavirus "no fueron tan flexibles como algunos esperaban".

"La verdad que sí, pero eso no quita que nosotros hablemos con los empresarios y si hay alguna industria que necesite trabajar lo hablaremos con los ministerios", detalló.

En diálogo con FM Milenium, el gremialista aclaró que "no hay una pulseada" con el Gobierno en el dilema entre salud y economía, porque coincide con el presidente Alberto Fernández en que "de todo se sale menos de la muerte".

"Cuando te pusieron la tierra encima no salís más de ahí abajo. Velamos para que muera la menos gente posible y luego veremos cómo salimos adelante", afirmó.

Caló aclaró que si desde el Gobierno "dicen que tenemos que estar 15 días más" sin reactivar la industria metalmecánica "lo estaremos". "Es un momento difícil, no hace falta que yo lo explique. Si la situación del sector hace un mes ya estaba complicada, hoy lo está más", lamentó.

Sobre la gravedad de la crisis que se vive en su sector, puso como ejemplo la situación en la obra social del sindicato.

"En la UOM hay 4 mil trabajadores que trabajan en 8 sanatorios. Si las empresas no trabajan no hay aportes, si no hay aportes no tengo con qué pagar el sueldo", sostuvo.

Fuente: NA