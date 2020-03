Las seis medidas del Gobierno para atenuar el impacto de la cuarentena

Entre las definiciones que desgranó este domingo el presidente Alberto Fernández en distintos contactos con la prensa, se destacó una serie de medidas de corte económico, que se anunciará este lunes y que tiene por destinatarios a las pymes, los jubilados y los sectores de la economía informal.

A continuación las seis medidas inminentes y las definiciones presidenciales al respecto:

-Precios máximos para dos mil productos de la canasta básica

El titular del Ejecutivo nacional anunció que “vamos a fijar precios máximos de 2000 productos de la canasta básica, para que no se abusen de la gente”. Con respecto a los aumentos de algunos productos básicos, criticó a “los vivos que se abusan de la gente” y consideró que “estamos en una situación límite y no puede pasar que eso siga ocurriendo”.

- Auxilio del Estado para monotributistas y trabajadores informales

También se ocupó de cuentapropistas y trabajadores informales, señalando que “hay un sector de la sociedad que está muy intranquilo porque tiene bajos recursos; algunos están fuera del sistema de cuidado estatal, gente que trabaja en negro, hace changas y no tiene ningún registro con el Estado”. Fernández señaló que "no me olvidé de los carpinteros, los plomeros, los taxistas y los que tienen un local. Son los sectores que peor la están pasando", dijo, y en esa línea indicó que “elaboramos un plan que se va a conocer el lunes para que los monotributistas de las más bajas categorías y toda esta gente que no está registrada tenga el auxilio del Estado”.

- Distribución de alimentos en los barrios más postergados

El Presidente argentino señaló que “esta semana estamos organizando con el Ejército la distribución de comida en los barrios más carenciados del país. Los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas tienen logística y experiencia para dar. Conocen de qué se trata atender a un enfermo y socorrer al otro”.

- Auxilio suplementario del Estado para beneficiarios de planes, jubilados y beneficiarios de AUH

Fernández anunció que “van a tener un auxilio suplementario del Estado los jubilados, los que reciben la Asignación Universal por Hijo y los que reciben planes sociales”.

-Créditos blandos del BCRA para reactivar la cadena de pagos

"Sabemos que la cadena de pagos se ha caído –evaluó el Presidente-. Esta semana el BCRA va a salir una medida para ellos y veremos de dar créditos blandos; desde el Estado haremos lo posible para ayudar en esta situación".

- Prohibición de corte de servicios esenciales

El Gobierno está terminando de darle forma a un Decreto de Necesidad y Urgencia en donde establecerá la prohibición del corte de los servicios de luz, agua y gas por falta de pago. Si bien no está claro aún por cuánto tiempo tendrá vigencia la norma, sería mientras dure la emergencia. "En la cuarentena, los servicios se vuelven muy importantes", evaluó el Presidente.