Carlos Acuña pidió acuerdos paritarios que estén "por encima de la inflación"

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Carlos Acuña elogió este miércoles la tarea del presidente Alberto Fernández, de quien dijo que "está demostrando que va en el rumbo que se comprometió, que es reactivar la economía del país".

En declaraciones a radio El Destape, el sindicalista pidió que los acuerdos paritarios, que comenzarán a pactarse en marzo, estén "por encima de la inflación", y al respecto opinó que "los que tienen que hacer el esfuerzo son los que más tienen", en referencia al sector empresario.

"Si no reactivamos el poder adquisitivo del pueblo, no hay posibilidades. Eso pone en marcha todo el andamiaje que significa el consumo", explicó.

En esta línea, el dirigente gremial consideró que si se recupera "el poder adquisitivo de los trabajadores, se da de comer a los hijos, vestirlos y pagar los servicios" habrá una reactivación que empujará la rueda virtuosa de la economía. "Es un contexto difícil pero la gente eligió un cambio y todos tenemos una esperanza", dijo sobre los nuevos tiempos políticos a partir de la llegada de Fernández a la Casa Rosada.

Consultado sobre los aumentos salariales mínimos que el Gobierno prepara por decreto y que serán a cuenta de las paritarias de cada sector, Acuña no dio precisiones sobre los montos. "El aumento aún no tiene una cifra. Todavía no se sabe la fecha pero nos dijeron que están haciendo el estudio de todos los sectores para dar algo en concreto", indicó. Sobre el alcance de la medida, aclaró que "el anticipo va a ser para todos".

Fuente: Noticias Argentinas