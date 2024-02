Cruces entre la vicepresidenta Villarruel y senadores por el busto de Néstor Kirchner

"Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Y le recuerdo que ustedes no quisieron poner el busto de la ex vicepresidenta (y luego presidenta de la Nación, María Estela) Martínez de Perón", dijo Villarruel.