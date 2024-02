Estévez: "Rematar la Patria no es la solución para los problemas que tenemos los argentinos"

En el debate parlamentario por el proyecto de "ley ómnibus", enviado por el Ejecutivo al Congreso, la diputada nacional cordobesa de Unión por la Patria Gabriela Estévez calificó como una "anomalía institucional" que se deba discutir "en tres semanas y en tres comisiones una ley que modifica todos los aspectos de la vida de los argentinos".

En otra "anomalía institucional", Estévez mencionó que el Ejecutivo "envió a defender el proyecto a funcionarios que no conocían la ley, no la habían leído y no sabían quiénes la habían escrito".

En ese marco, enfática, sentenció la diputada cordobesa: "Los verdaderos protagonistas, los recopiladores, los ideólogos de esta caja de Pandora, que encierra todos los males planificados para el pueblo argentino, ni siquiera se asomaron. Me refieron a (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger y (Nicolás) Posse".

Avanzó la diputada, afirmando que si bien se desconoce quién escribió este proyecto, se sabe con claridad "quiénes son los beneficiarios principales, porque cada artículo tiene nombre y apellido".

Y contrastó: "También sabemos quiénes son los perjudicados porque, por pedido de esta oposición, vinieron a exponer más de 200 representantes de la sociedad civil, que en un 85% se expresaron enérgicamente en contra, contándonos la sentencia de muerte que significa para la industria, la cultura, los biocombustibles, el sector turístico, el farmacéutico, los bienes naturales comunes, las tecnologías, la educación, la soberanía nacional, las empresas públicas, los derechos de mujeres, niños y jubilados. Y cómo vapulea nuestro prestigio internacional en materia de Derechos Humanos, cuando en un mismo movimiento se cercena la capacidad de protesta y habilitan el gatillo fácil".

Subrayó Estévez que en este proceso de debate de este proyecto, el oficialismo amenazó a diputados y gobernadores, "tratando de responsabilizarnos de las consecuencias de las decisiones de su propio gobierno y convocando a firmar un dictamen que no estaba escrito".

Finalmente, apuntó que "lo que estamos discutiendo no significa nada nuevo" y que es un paso más es mas del "derrotero berreta del liberalismo en Argentina". Lo citó como continuidad del proceso que encaró el ministro de Economía Martínez de Hoz durante la última dictadura y que siguió "con Menem, Cavallo; De la Rua, Cavallo, Sturzenegger; Macri, Sturzenegger, Caputo; y ahora Milei, Macri, Sturzenergger, Caputo".

"No cambian los nombres y tampoco las recetas", afirmó y enumeró a continuación: "Destrucción del aparato productivo industrial, promover la concentración económica, sobredimensionar el sistema financiero, apertura económica y fuga de capitales, suma del poder público".

"Esta receta siempre va acompañada de una campaña de desprestigio del Estado, con despidos masivos, cierre de áreas sensibles y echar mano de empresas públicas para privatizarlas", agregó y detalló que las "más apetecibles para el capital financiero" son Arsat, Fadea, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Fábricas Militares, entre otras.

Concluyó Estévez su intervención, subrayando que "rematar la Patria no es la solución para los problemas que tenemos los argentinos".

