Gutiérrez: el Presidente "debería dialogar con los gobernadores y transmitir certidumbres"

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del bloque Hacemos Coalición Federal, al tomar la palabra en el debate por el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos ("ley ómnibus"), demandó que el presidente Javier Milei transmita "certidumbres" a los gobernadores, en lugar de agredirlos.

Inició su alocución, afirmando "no me gustan los aprietes, no me gustan las amenazas", apelando a la templanza y el volumen político respecto de lo que considera es un "clima de desmesura" en el debate que se desarrolla la Cámara Baja.

"Podríamos haber evitado esta situación" si el Presidente hubiese entendido que la mayoría de este cuerpo está dispuesto a apoyar la Ley, manifestó. Indicó que si no se viviese un clima de confrontación en el Congreso, "el Presidente ya tendría las herramientas para afrontar la emergencia que no cabe dudas que tiene Argentina".

Cuestionó Gutiérrez la decisión del Gobierno de avanzar con un proyecto de ley con tantos artículos y que interviene en tantos temas diversos: "Han querido convertir a esta Cámara en una constituyente".

A continuación, afirmó que "la grieta sigue" y que quienes referencian su representación en gobiernos provinciales, "estamos hartos de ser un papelito al viento" al que "tratan de mentirosos o de colaboracionistas".

En ese marco, apuntó directamente contra el Presidente: "En lugar de estar agrediendo a los gobernadores, debería dialogar con los gobernadores y transmitir certidumbres".

