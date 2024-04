Con respecto a la vacuna contra el dengue, “ya está aprobado por Anmat en un ensayo inmenso en Asia, en las regiones del norte, además de estar demostrada su eficacia y su seguridad, ya que disminuye en un 84% las hospitalizaciones y en un 62% las formas graves. Lo que pasa es que no sirve para cortar o bloquear el brote epidemiológico”.

“La vacuna contra el dengue es para prevenir formas graves y disminuir las hospitalizaciones, no es para bloquear un brote epidemiológico como el que estamos transitando. De ahora en más se debe pensar a qué grupo etario se las colocaría primero en una campaña de vacunación, además de proteger a las personas que ya han tenido dengue si vuelven a contraerla con otro serotipo, lo que desata las formas graves de la enfermedad”.

“Quienes puedan vacunarse que lo hagan”

Además, el doctor Pizzi sostuvo que a la vacuna hay que programarla con tiempo, porque son dos dosis: una ahora y la segunda a los tres meses y agregó que “a los 10 o 15 días de la primera dosis ya hay una respuesta inmunológica pero la respuesta inmunológica al 100% se concluye luego de los tres meses de aplicada la primera. Quienes puedan vacunarse, yo les aconsejaría que lo hagan, porque ya se debe programar para lo que viene: inviernos cada vez más cortos”.

El mosquito todavía está con nosotros

Desde que comenzó el brote de la enfermedad ya van más de 190 muertes en Argentina. Se debe comenzar con la educación sanitaria en las escuelas y el Gobierno está analizando a quién se va a vacunar y quiénes conforman los grupos de riesgo, “porque no nos podemos dejar estar pues por más que bajen un poco las temperaturas, que aclaro que se necesitan por lo menos más de dos semanas con temperaturas inferiores a 12°C sostenidos para que el mosquito cese su actividad, no hay que relajarse”, comenzó la charla Rogelio Pizzi.

En tanto, se debe concientizar acerca de la vacunación contra la gripe y colocarse el refuerzo de Covid, ya que Argentina cuenta con el calendario vacunatorio más completo del mundo en vacunaciones gratuitas. “No hay hito en la historia de la medicina que haya salvado más vidas que las vacunas y el saneamiento ambiental. Para cuidarnos nosotros se debe cuidar al resto de la sociedad”, sostuvo el catedrático.

Situación epidemiológica en Argentina

Ante la consulta sobre cómo se viene presentando el dengue por la seguidilla de casos, respondió: “La verdad es que estamos ante un problema que es una enfermedad que en el año 80 era endémica en 14 países y hoy está en más de 120 países instalada en América latina y el Caribe, África, Medio Oriente, Asia y las Islas del Pacífico. Recordemos que esto no se transmite de persona a persona, que es el Aedes aegyti el vector, y afecta a quienes no acatan las normas sanitarias ni hacen lo que les aconsejan los médicos. Una persona con dengue debe hacer reposo por 7 días, porque es un potencial transmisor de la enfermedad, ya que si tiene síntomas y está con viremia (virus en sangre) lo pica un mosquito, sale de su casa y el vector se infecta y se alimenta de la sangre de otra persona que le transmite la enfermedad. Por lo que se convierte en un propagador de la enfermedad si no acata las órdenes de su médico y sigue infectando. Así nunca se corta el ciclo de contagio”, completó.

En Argentina la circulación viral se da en 19 provincias o sea que “estamos en un grave problema y lo grave de esto es que por ejemplo en las zonas que no son endémicas en el nordeste y noroeste en 2023 hubo circulación viral todo el año”, aclaró el infectólogo.

Esta enfermedad antes era estacional, llegaba en los meses cálidos. El año pasado en el Nordeste Argentino no se cortó en ningún momento la circulación del virus, “es decir -explicó Pizzi- que no se presentó en forma estacional y eso es un signo de alarma que se debe tener presente porque es producto del cambio climático. Pero no solo porque el clima se tropicalizó, las lluvias aumentaron la humedad y le generó un ambiente propicio al mosquito por el aumento de la humedad por lo que hoy ya lo tenemos en tantas provincias en circulación”.

No echar toda la culpa al cambio climático por la situación

Asimismo, no solo se debe echar la culpa al cambio climático “acá hubo falta de previsión, porque todos sabemos que esta enfermedad se presenta de noviembre-diciembre a abril-mayo todos los años; acá hubo una falta de previsión también, es decir un conjunto de cosas. También no podemos echarle la culpa al Estado, a los gobiernos, a los ministerios y a los entes rectores de salud, hay un compromiso ciudadano que la gente no cumple con las normas emanadas por el organismo oficial además de las normas y educación sanitarias con el descacharreo que es importantísimo, las telas mosquiteras, el cuidado con el desmalezado en los patios, de la basura, los sitios baldíos. Todo lo cual está a cargo de los gobiernos, quienes son los encargados de fumigar. Entonces hay una conjunción de cosas que se dio para que hoy estemos ante el brote y la epidemia más graves que azotan a nuestro país, por lo que existen muchas cosas a tener en cuenta y como bien usted me preguntó, también tenemos el problema de que esta enfermedad se presente de diferentes formas y puede pasar en el 70 u 80% de los casos que sea asintomático, lo cual depende estrechamente del estado inmunológico de las personas”, añadió el decano.

Diferentes formas de presentación de los casos

Existen diferentes formas de presentación de la enfermedad, y lo que se está viendo es que se tienen casos con una primera infección con manifestaciones con formas graves. Estas formas graves o hemorrágicas de dengue se dan cuando “el paciente se infecta con un serotipo (porque tiene 4 serotipos el dengue) y si yo me infecto esta temporada o en el 2023 me infecté con el dengue 1 y hoy con la circulación de tres serotipos en la epidemia argentina me infecto con el serotipo 2, tendré más posibilidades de hacer las formas graves de la enfermedad, es decir el dengue hemorrágico”, alertó acerca de los diversos casos que se presentan a diario en los hospitales.

En tanto, ese 80% de pacientes que no presenta ningún síntoma quiere decir que es asintomático y la enfermedad se resuelve sola, por lo que los médicos deben estar atentos ante estas situaciones que tienen que ver mucho con el sistema inmunológico de la persona, de la respuesta de cada individuo.

Relajamiento y lluvias tardías

Asimismo doctor, ¿un poco como que nos relajamos ante las lluvias tardías?

Totalmente, tuvimos dos efectos porque se presentó el fenómeno de La Niña y un poco tardío llegó El Niño, de la sequía a las lluvias torrenciales que se dieron especialmente a fin del año pasado en Córdoba. Por ello, la gente se relajó y piensa que a uno no le va a pasar, y en general no cumple con las normas sanitarias que emanan de la autoridad sanitaria, también en eso tenemos que ser más solidarios como ciudadanos, por lo que son sumamente importantes los descacharreos, ya que este mosquito puede poner un huevo en una gota de agua en una tapita de gaseosa. Es importante la educación ambiental, no hay mejores comunicadores que los niños que asisten a las escuelas, quienes después de tener una charla sobre el tema vuelven a sus casas y les comentan a sus padres.

Por ello, ante condiciones adversas de temperatura y humedad ese huevo puede ser viable hasta un año, o sea que ante las primeras condiciones favorables de temperatura y humedad, eclosiona.

Fumigaciones a destiempo

Con respecto a los gobiernos locales, el profesional de la salud expresó: “La fumigación no tiene sentido si no se hace bien. De nada sirve que pase una autoridad a fumigar hoy y que vuelva a pasar por el mismo lugar al mes porque el ciclo biológico del mosquito es de 7 a 10 días y con las fumigaciones se están matando las formas adultas pero de aquí a la semana que viene ya habrá una nueva generación de mosquitos, o sea se debe buscar de volver a pasar sistemáticamente cada 7 o 10 días, lo cual se complica por ser Córdoba una ciudad con uno de los ejidos municipales más grandes del mundo”.

En conclusión, el cambio climático que no ayuda, los inviernos que serán más cortos y menos rigurosos, como también la falta de previsión, de colaboración y de compromiso ciudadano, van en contra de las campañas de concientización.