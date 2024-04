“No importa que yo no esté, soy un silencio testigo;

si soy recuerdo y recuerdas no olvidas que no hay olvido” (Fogata del aparecido- Dúo Salteño)

Claudio Román Forastelli -tal consta en la página de la Comisión Provincial de la Memoria- fue secuestrado la madrugada del 27 de julio de 1976 de su casa en calle Paysandú, barrio Residencial América, en Córdoba Capital, en presencia de sus padres y sus hermanos. Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla"... Días posteriores a su secuestro fue sacado de “La Perla” para ser asesinado el 10 de agosto tras la simulación de un enfrentamiento en las inmediaciones de Camino San Carlos y Circunvalación. Tenía 16 años. Sus restos fueron recuperados por su familia en la morgue del Hospital Córdoba y sepultados en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba.(*)

Claudio Román Forastelli. Foto: Archivo Provincial de la Memoria

En ocasión de una nueva edición del torneo de ajedrez conmemorativo de la detención, desaparición y posterior asesinato del joven alumno de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, LNM dialogó con la directora del establecimiento educativo, Andrea Marinelli, con la directora del torneo, Liliana Burijovich, y con el presidente del Centro de Estudiantes, Fermín Carbonell Daín.

Liliana, ¿qué es lo que te motiva cada año a realizar este torneo de ajedrez conmemorativo del joven Claudio Román?

Liliana Burijovich (L.B.)– El impulso desde mis lugares de ajedrecista –directora del taller de ajedrez de la escuela- y de partícipe activa en la Comisión de DDHH de la institución. Y por supuesto que un motivo central es la persistencia en no permitir que se olviden ni el horror que fue la política de exterminio de la dictadura (1976-1983), ni la alegría y voluntad de mejorar el mundo que tenían Claudio y tantos más.

En referencia a ello, directora, ¿por qué hay una pizarra a la entrada del colegio que reza “30.400 MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”? ¿A quiénes aluden los 400 que se suman a la cifra establecida de 30 mil?

Andrea Marinelli (A.M.)- Ese número agregado, 400, representa a personas de la comunidad LGTBIQ+, quienes fueron invisibilizados durante mucho tiempo. Es claro que la cifra de 30 mil los incluye, pero por determinación de todos los sectores partícipes de la institución se decidió darles mayor visibilización agregando el 400, que es la cifra de propios que determina la colectividad aludida.

Fermín, ¿qué les significa a ustedes la figura de Claudio Román?

Fermín Carbonell Daín (F.C.D.) – Claudio es un representante de nosotros, ya que era un joven de nuestra edad al momento de ser detenido y desaparecido por hacer actividad política, como nosotros la hacemos ahora. Pero quiero recordar que en nuestro colegio, por ahora, tenemos 26 compañeros desparecidos. Digo hasta ahora porque el año pasado solo se contabilizaban 25. Luego se supo de uno más, y quién sabe cuántos serán realmente. Constantemente se va incrementando el número; la búsqueda sigue.

¿Hay más actividades conmemorativas en relación a Claudio y a los 25 restantes?

A.M.- Sí, claro. Por ejemplo, cada año se hace una instalación con 26 sillas vacías ocupadas por las fotos de cada uno de las víctimas en un aula. Todas las decisiones se toman en conjunto con todos los sectores que integran la institución.

F.C.D- Además de lo que señala la directora quiero señalar que el aula del Centro de Estudiantes lleva el nombre de Claudio Román, y hay una plaqueta inamovible que lo recuerda permanentemente. Desde el Centro de Estudiantes consideramos que es muy importante no permitir que se niegue lo que pasó ni la cifra. Y estamos constantemente realizando actividades que permitan mantener viva la memoria para la búsqueda de verdad y justicia en relación a los compañeros desaparecidos. Sin ir más lejos durante el año pasado se realizó un acto por la restitución de legajos de los alumnos desaparecidos a sus familiares (ver nota del 12/09/2023 LNM).

¿Con quiénes articulan para la realización del torneo?

L.B.- Principalmente con Adiuc –quienes colaboran con apoyo material para los premios y algo de logística- y con la Federación Provincial de Ajedrez –que convoca a todas las entidades que nuclea. También articulamos con otras entidades educativas –como, por ejemplo, el Monserrat-. Igualmente, la actividad implica dos torneos: uno infanto-juvenil y otro de participación general. Ambas actividades tienen la inscripción abierta hasta hoy sábado a las 14 horas. Un dato: el año pasado participaron 134 competidores.

"Ajedrez por la Memoria" Torneo de Ajedrez Claudio Román

El torneo se realiza hoy sábado 27 de abril en las instalaciones del colegio, de manera presencial, entre las 14.30 y las 19 horas.

La inscripción es abierta y gratuita para todos, y culmina media hora antes de iniciada la competencia.

Auspicia: Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Adiuc y Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.

Organiza: Taller de Ajedrez de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano dirigido por la Maestra Internacional de Ajedrez Liliana Burijovich.

(*) Tras un fallo judicial en el año 2002, se probó legalmente la responsabilidad de Tránsito Rigatuso, interventor del colegio entre el 1974 y el 1976, por confeccionar listas de estudiantes y docentes del colegio, entregándolas al jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.