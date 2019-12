Las pymes se reunirán con la CGT, tras los anuncios del Gobierno

"Sin empresas no hay trabajo y sin trabajadores no hay consumo, y por ende, no hay empresas". - Foto: prensa CGERA Nacional.

Representantes del sector de las pequeñas y medianas empresas se reunirán, este miércoles desde las 14, junto a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para evaluar las últimas medidas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional.

El objetivo del encuentro que tendrá lugar en Parque Norte tendrá como objetivo evaluar medidas, contrapropuestas y acciones.

La nueva unidad del movimiento empresario nacional pyme congregado en la Confederación General Económica (CGE), por acuerdo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), llevará a cabo su primer acto, luego de conocerse el anuncio de la ley de emergencia.

"Sin empresas no hay trabajo y sin trabajadores no hay consumo, y por ende, no hay empresas", indicó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, quien advirtió además que la doble indemnización por despido debería ser compensado con aportes del resto de la nómina para poder seguir sosteniendo al personal.

"Pediremos que se contemplen las pymes por sector o por región, que están pasando momentos de dificultades económicas o financieras y necesitan asistencia especial en caso de no poder sostener la nómina salarial", remarcó.

Por su parte, Marcelo Fernández, titular de CGERA, precisó: "Las pymes tenemos que ser las protagonistas de la recuperación del país. Por eso tenemos ideas para compartir con la CGT para ayudar al gobierno a que tome decisiones que beneficie a todas las partes", afirmó.