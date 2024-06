Las ventas por el Día del Padre 2024 registraron una caída del 10,2% frente a las del año pasado, medidas a precios constantes, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La tradicional celebración en honor a los padres, este año no se salvó del impacto de la recesión en la economía argentina, por lo que a pesar de que “el 63% de los comercios realizaron promociones especiales”, las ventas tuvieron un fuerte retroceso frente al festejo del 2023.

Al respecto, desde la entidad gremial-empresaria, precisaron que “hubo cuotas sin intereses en muchos negocios y buenos descuentos por pagos en efectivo, pero igual la gente fue medida” e indicaron que “un destacado de la fecha, fueron las compras colectivas, entre varios miembros de las familias, para ahorrar”.

El ticket promedio ascendió a $31.574, duplicando al año pasado pero frente a una inflación muy superior, que en mayo alcanzó una variación interanual del 276,4%, según reveló recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El análisis de CAME aportó que “para el comercio minorista no colaboró que la fecha coincidiera con un fin de semana largo” y remarcó que “el 77% de los negocios consultados dijo que la celebración ayudará a tener una mejor venta en junio aunque, probablemente, no alcanzará para evitar un declive frente al 2023”.

El rubro que registró la mayor caída fue Cosmética y Perfumería (-37,4%). En tanto que la única suba ocurrió en Indumentaria (+11,1%), “explicado por la baja base de comparación, los niveles de stock existentes que exponen, entre otras cuestiones, que los precios del sector se encuentren por debajo del promedio de la economía”, aseguró el estudio.

La caída en las ventas no tomó por sorpresa al 71% de los comerciantes, que esperaban una fecha débil y vendieron lo esperado o más. Pero otro 29% señaló haber vendido menos de lo imaginado.

El rendimiento de cada sector

Calzado y marroquinería: las ventas retrocedieron 4% real frente al Día del Padre 2023, con un ticket promedio de $40.657.

Cosméticos y perfumería: las ventas se hundieron 37,4% frente al año pasado, a precios constantes, con un ticket promedio de $24.429.

Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video: el declive fue del 6,1%, siempre a precios constantes y frente al día del Padre 2023, con un ticket promedio de $43.032.

Equipos, periféricos, accesorios y celulares: las ventas se derrumbaron 29,2% real con un ticket cercano a los $30.104.

Indumentaria: las ventas subieron 11,1% real frente al anterior Día del Padre, con un ticket promedio de $29.379.

Librerías: las operaciones disminuyeron 11,9%, contra la misma celebración del 2023 y a precios constantes, con un ticket promedio de $18.233.

Fuente: NA