La industria del entretenimiento es una de las áreas afectadas por la profunda crisis socioeconómica que estamos viviendo los argentinos en este comienzo de año. Pero daría la impresión que en estas épocas de motosierras y la máxima imperante de “NO HAY PLATA” retumbando en todos los sectores, que los shows en vivo siguen teniendo una convocatoria en alza y este sector sería uno de los pocos que no redujo su rentabilidad. En lo que concierne a una de las actividades centrales del entretenimiento como es el cine, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo se hizo sentir en este rubro del universo recreativo y de esparcimiento, bajando un 30% este año la venta de entradas a las salas de cine comparado con el mismo período (enero-febrero de 2023).

Cuatro eventos masivos en lo que va de 2024

En lo que va del año, hubo cuatro eventos masivos en nuestra ciudad y provincia: el Cosquín Rock en Santa María de Punilla, el “Baile más grande del Universo” en el MAK con La Mona Jiménez como figura central, la despedida de Tan Biónica en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba (IACC), y el reciente y polémico show de Luis Miguel en el mismo lugar. Todos fueron eventos con una convocatoria ultramasiva (sold out en algunos casos) que hace pensar: “si hay crisis, que no se note”.

La Nueva Mañana consultó a las cabezas más visibles de las tres productoras principales de espectáculos de nuestro medio acerca de la actualidad de la industria, la proyección para este año que está empezando, y si comparativamente con el año pasado a la misma fecha, la recesión ya se siente en las boleterías.

Cómo está el panorama, según las tres productoras principales de Córdoba

“Hasta ahora nosotros no hemos sentido una merma muy fuerte”, dice Pía Arrigoni, una de las productoras con más experiencia en el medio, actual gerente de Producción de “UJ Universo Jiménez”, Blue Team y MPA. “Los eventos se han comportado según lo esperado y en sincro con similar evento del año anterior. Sí se han resentido los lugares más pequeños”, amplía.

“La cantidad de espectáculos y la consecuente venta de tickets se ha sostenido. La gente incorporó como una necesidad el presenciar espectáculos después de la pandemia y a pesar de la contracción económica, los shows siguen realizándose y los tickets vendiéndose”. Quien sostiene esta afirmación es Ricardo Taier, responsable mayor de Quality Producciones, que en lo que va del año realizaron dos de los eventos más convocantes como fueron los de Tan Biónica y Luis Miguel.

Sin embargo, uno de los nombres propios más fuertes de la industria como es José Palazzo, titular de “En Vivo Producciones“, que tiene como principal bandera al gigantesco Cosquín Rock, no es optimista al respecto: “Según nuestra tendencia, la venta de tickets ha bajado entre un 30 y 35% a igual fecha del año pasado”, sostiene Palazzo.

“Las convocatorias han bajado, y definitivamente va a ser un año muy duro para la industria del entretenimiento, va a ser una de las cosas que se van a restringir en mayor medida, porque en situaciones de recesión lo primero que se contrae es el entretenimiento. En materia de recitales la gente empieza a ser más selectiva, y la música de nicho empieza a ser más compleja, sobre todo porque además se les suman los altos costos de producción. El Cosquín Rock fue una excepción, porque traía un arrastre de venta de entradas desde septiembre del año pasado”, aseguró Palazzo.

El impacto de la recesión, ¿llegó a las boleterías?

Haciendo hincapié en si los shows masivos o los grandes festivales son la excepción en el medio de un marcado descenso en el consumo en general, Pía Arrigoni manifiesta que todavía el impacto de la crisis no llegó a las boleterías. “Creo que los festivales o los artistas que no sabés cuándo los vas a volver a ver no se encuentran resentidos; también hay que tener en cuenta cuándo salieron estos shows a la venta, donde quedaron prácticamente salvados. Ante la imposibilidad de ahorrar, la gente elige disfrutar”.

Ricardo Taier, de Quality, avala esa posición pero reconociendo que los márgenes de ganancia no son los mismos. “Efectivamente, de igual manera hemos notado un incremento considerable en los costos, y buscamos ser conservadores con los precios para no quedarnos afuera, así que los márgenes sí se han achicado a pesar de que las ventas se han sostenido. Es clave no equivocarse con los precios y cuidar los costos para sostenerse en este contexto”.

Lo que vendrá

La otra pregunta que se impone es lo que viene, cómo es la proyección a corto y mediano plazo para los proyectos venideros. “Es muy probable que rescindamos de algunos shows que ya teníamos cotizados, y que demos de baja a algunos proyectos que teníamos previstos”, dice Palazzo, augurando un panorama no muy alentador para el resto del año.

Desde Quality, Taier es optimista pero con la cautela y mesura que la situación requiere: “Se sigue trabajando de acuerdo a lo pautado pero con la precaución de no asumir compromisos vidriosos y salvaguardarse lo más posible, pero el show debe continuar y a por eso vamos.”

SIN AJUSTE. Los tres referentes consulados por LNM coinciden en que no habrá recortes de personal, estructura y costos; y que si en la época de pandemia no se llegó a tomar la drástica decisión de despidos o achique, ahora tampoco hay motivos para hacerlo.

Aquellas crisis del ´89 y de 2001

En un país como el nuestro, donde la palabra “crisis” forma parte del vocabulario cotidiano desde que tenemos uso de razón, en los últimos 35 o 40 años tuvimos varios sacudones económicos que hicieron temblar la estantería donde la industria del entretenimiento se vio claramente perjudicada. Pía Arrigoni tiene más de 1.400 shows en su haber: en las décadas de los ochenta y noventa fue en gran parte responsable de la productora central de aquellos tiempos como lo fue Córdoba Show, y manejó durante veinte años la agenda del Orfeo Superdomo hasta su disolución.

Consultada para comparar la situación actual con los momentos de mayor zozobra, como la hiperinflación del ’89 o la crisis del 2001, es contundente al respecto: “Creo que las crisis anteriores no son comparables, antes la plaza se secó por completo, había muy poca gente bancarizada. Hoy a raíz de la pandemia la mayoría de la gente está bancarizada y tiene medios alternativos para realizar pagos y también para endeudarse. Igual esta crisis aún no ha terminado, recién se comienza a ver el sinceramiento de precios. Mi peor crisis fue la de 1989. No tuvo comparación la depreciación que tuvimos. Justo en ese momento tuvimos un evento internacional con Córdoba Show y aunque agotamos las entradas no alcanzamos a juntar los dólares necesarios; no para pagar el cachet, no alcanzamos ni a pagar los viáticos con eso”.

Unos 300 mil pesos para ver a Eric Clapton en Argentina

En las últimas semanas se anunció la presencia en nuestro país para el mes de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield de la leyenda británica del blues, Eric Clapton. El precio de la entrada promedio causó como mínimo sorpresa en el medio local, ya que estamos hablando de $300.000. Un conocedor del género como José Palazzo aclara el panorama: “En cualquier lugar del mundo ver a Eric Calpton cuesta entre 300 y 500 dólares, con lo cual es lógico. El problema es que el poder adquisitivo en la mayoría de los lugares donde toca Eric Clapton es mayor que el nuestro. Pero la realidad es que tomando en cuenta lo que sale el artista y lo que vale ese show en el extranjero, termina siendo lógico”.