Plaza Tomada: el podcast cordobés que conversa con los protagonistas de la cultura hiphop

Córdoba no solo es la cuna y capital del cuarteto a nivel nacional; la provincia también lleva años gestando raperos y competidores de freestyle que están hoy entre los nombres más relevantes de esta cultura que trasciende fronteras. Por mencionar un solo caso, el año pasado el cordobés Lucas Larrazabal (Larrix) se coronó campeón de la liga FMS internacional (Freestyle Master Series) frente a un estadio lleno, el Pepsi Center en la Ciudad de México. https://www.youtube.com/watch?v=7U2zH024bno

Plaza Tomada, podcast e idea original de Facundo Müller, cordobés y profesor en Letras, se toma en serio la tarea de conversar con referentes de la cultura urbana. El proyecto va ya por su segunda temporada y entrevista a muchos de los artistas más influyentes de la escena, abordando procesos creativos y temas como la poesía o la filosofía en charlas interesantes incluso para curiosos que no frecuenten en sus playlists nada de “rap” o “género urbano”.

*Enlace al podcast: https://open.spotify.com/show/1xu1Z7KCinuMrfMfvVqw7U

-¿Cómo llegaste a la idea de hacer Plaza Tomada? ¿De dónde surge el proyecto de un podcast sobre hiphop?

-Plaza tomada se gesta en 2020 justo antes de la pandemia. Spotify lanzó Sound Up un programa que seleccionó diez chicos de todo el país y nos entrenó en el arte del podcasting. Hubo una instancia de clasificación a partir de propuestas y ahí decidí converger mis estudios (Prof. en Letras) y la experiencia de rapear en la plaza. Entré a Sound Up, financiaron el proyecto y en un comienzo se iba a llamar “Rapeadores” siguiendo esta idea de Facundo Cabral de que cantor es el cantante que tiene un “porqué” (e iba a indagar en el por qué de los raperos) hasta que surgió un nombre mucho mejor que hace referencia a tomar la plaza, y es un juego de palabras con el cuento de Cortázar.

-¿Qué referencias tuviste en mente para este podcast, o productos audiovisuales que te parezca interesante recomendar?

-Hay un podcast que se llama Have You Heard George Podcast? (2018) de Gran Bretaña. El conductor por momentos rapea y también habla de la identidad o el racismo, acompañado por un productor musical que hace que suene increíble: eso influenció los capítulos guionados que tienen una búsqueda sonora. También podcasts de entrevistas como La Cruda, Caja Negra y El Método Rebord.

-Sos egresado del profesorado en Letras de la UNC. ¿Qué herramientas crees que puede aportar la literatura a alguien que hace musica, en particular rap?

-Letras tiene tres ramas o caminos que ordenan el estudio de la carrera: la lingüística, la discursiva y la literaria. En cuanto a la lingüística saber cómo se ordenan las oraciones, las palabras, qué rol cumplen o cómo se postulan para enunciar algo, te sirve para entenderlo a nivel estrictamente gramatical. En la parte discursiva entender que todo arroja significado, no solo la palabra, sino el sonido, la entonación de ese sonido, la performance de ese sonido, supone que cuando uno rapea está haciendo algo mucho más potente que escribir poesía; hay muchos factores que se adueñan de ese significado y que aportan a lo que uno quiere transmitir. Desde el punto de vista literario, no hay tanta poesía en la carrera, pero en lo que se estudia ayudan las figuras literarias, las figuras retóricas y los movimientos culturales. Entender que el rap es un movimiento cultural, por supuesto, y que es parte de un momento estético.

-Llegó la segunda temporada: ¿a eesta altura hay episodios que recuerdes más o tenés momentos favoritos?

-Uno de mis momentos preferidos se dio hace poco: una entrevista (que no salió aún) con Lil Supa (Marlon Morales) él me cuenta que llevó la improvisación a ámbitos de su vida como leerle cuentos a su hijo. Uno de los cuentos que inventó sobre un pulpo se lo vuelve a pedir y Supa me explicaba por qué creía que esa historia le había calado tanto. Otra de las entrevistas que más me quedó en la retina es la de Shinovi Sambrailo, cuando habla de lo poético, de ser espectador de lo poético y transformar el dolor.

-¿Que raperos recomendarías a alguien que no se enganchó hasta el momento con el género urbano pero aprecia las letras cargadas de narrativa?

-Y yo le recomendaría que escuche a Dano, que Dano es productor musical, audiovisual, tiene un gusto estético que replica la tradición rapera, pero al mismo tiempo es hispanohablante. Tiene partes melódicas, yo creo que lo melódico hace que sea más fácil entrar al rap: lo dijo Malandro también en una entrevista que hicimos. Recomiendo también a Malandro, por supuesto y artistas que curtan drumless, por ejemplo Cerounno, Shinovi Sambrailo.

-En el episodio con Santoz (rapero y productor) en el Museo de Plaza España conversan sobre la tensión entre Córdoba y Buenos Aires como escenas de la música. Santoz te dice: “En Córdoba vivimos con ese espectro de decir que acá no se puede, la movida está en Buenos Aires.” ¿Que pensás de esa tensión? https://www.youtube.com/watch?v=1tme37d-va0

-Pienso que en Buenos Aires puede haber más oportunidades, pero eso no significa que en Córdoba no se puedan gestar nuevos grupos. El problema es que siempre hay uno o dos grupos que están representando la provincia y no se terminan de consolidar otros movimientos. No hay propuestas estéticas que resuenen, corten tickets y hagan girar la rueda de la industria, que es al fin y al cabo lo que hace que la gente migre a Buenos Aires. Si se pudiera resolver y desarrollar eso en el interior y en Córdoba en particular, la gente no tendría que emigrar a Buenos Aires para poder vivir de la música. Pero por el momento es una realidad y hay que convivir con eso.

-¿Que invitado/a te gustaría que esté en el podcast si pudieses apuntar a artistas internacionales? (además de Dano o Akapellah que ya tienen su episodio)

-En esta nueva temporada que estamos haciendo ampliamos el espectro y lo intentamos hacer de diferentes países: tenemos invitados de Uruguay, de Perú, Venezuela, Chile y España. Pero ahora que vino Conway The Machine al país también me gustaría entrevistar a un artista angloparlante.

