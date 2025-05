Desde este lunes 26 de mayo al domingo 1 de junio, la Agencia Córdoba Cultura ofrece una programación cultural con actividades como exposiciones fotográficas, obras teatrales y espectáculos de danza que invitan a recuperar la memoria histórica a través de diferentes lenguajes artísticos.

Entre los destacados está la inauguración de la muestra “El día después del Cordobazo”, del fotógrafo Guillermo Galíndez. Será el martes desde las 10 en el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi y en el marco de la semana en que se conmemora el 56° aniversario del Cordobazo.

La exposición, compuesta por seis imágenes del acervo del museo, documenta las secuelas inmediatas del histórico acontecimiento social ocurrido en Córdoba en 1969.

Ese mismo día, a las 18, el Teatro Real presenta “Cordobazo, la mesa de las tres patas”, una puesta en escena de la Comedia Cordobesa e Infanto Juvenil que combina música, video y dramatización. Allí se retrata a los protagonistas del Cordobazo: Atilio López, Agustín Tosco y Elpidio Torres, en una experiencia envolvente que busca transmitir la intensidad de aquellos días históricos. Las entradas, sin cargo, se retiran por boletería desde el viernes 23.

En continuidad con esta línea conmemorativa, el jueves 29 a las 14, se desarrollará una acción gráfica en el Museo Palacio Dionisi en torno a la muestra de Galíndez. La actividad contará con la participación del autor y consistirá en una intervención visual mediante transferencias fotográficas de sus obras, generando un espacio de diálogo artístico en torno a la memoria colectiva. La entrada es libre y gratuita.

Por otra parte, el viernes 30 a las 20.30, el Ballet Oficial de la Provincia llevará a escena “El Mesías”, obra del coreógrafo Mauricio Wainrot con música de Georg Friedrich Händel, bajo la dirección artística de Patricia Baca Urquiza. La función tendrá lugar en el Cine Teatro Monumental Sierras de Alta Gracia, con entrada libre hasta agotar la capacidad de la sala.

A continuación, los destacados de la agenda cultural del 26 de mayo al 1 de junio.

Lunes 26 de mayo

A las 18.30. Cine: Diamanti (de Ferzan Ozpetek, Italia, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto

Un director convoca a sus actrices favoritas, con las que ha trabajado y a las que ha amado. Quiere hacer una película sobre mujeres, pero no revela gran cosa: las observa, toma ejemplo, se inspira, hasta que su imaginación las catapulta a otra época, a un pasado donde el ruido de las máquinas de coser llena un lugar de trabajo dirigido y poblado por mujeres, donde los hombres tienen pequeños papeles marginales y el cine puede contarse desde otro punto de vista: el del vestuario. Repite miércoles 28 a las 17. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Los Tallos Amargos” (de Fernando Ayala, Argentina, 1956 )

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

El cine noir tuvo su apogeo mundial en la década de los 50` en el mundo, y la Argentina no quedó afuera. En mayo veremos 4(cuatro) historias donde los personajes más oscuros del thriller argentino bailan tango o toman mate. Sin nada que envidiar en creatividad y calidades realizativas al cine hollywoodense de la época, también nos traèn una época donde el cine nacional era tan taquillero y/o popular como cualquier otra producción importada. La película trata sobre un crimen perfecto y los remordimientos de su autor. Al protagonista, un periodista, le ofrecen hacer un negocio que le dejará dinero fácil estafando gente por correspondencia, en un principio todo parece de ensueño, pero luego comenzarán las sospechas. Música: Astor Piazolla – Fotografía de Ricardo Younis. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. Cine de cabecera: La Nouvelle Vague en 4 movimientos. El desprecio (de Jean-Luc Godard, Francia- Italia, 1963)

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Cuatro películas, cuatro autores, cuatro movimientos dentro de un gran movimiento: la Nouvelle Vague. ¿Habrá un faro más rutilante para abordar la historia del cine?. Una cita imperdible con María Antonieta Lloveras Nadal. Paul Javal (Michel Piccoli), un dramaturgo francés, acepta reescribir algunas escenas para “La Odisea”, una película que se va a rodar en Capri bajo la dirección del renombrado director alemán Fritz Lang (Fritz Lang). En un primer encuentro con el productor norteamericano, el arrogante Prokosch (Jack Palance), el escritor deja que su mujer, la bella Camille (Brigitte Bardot), se vaya en el coche con el productor a la finca de éste. Este hecho dará lugar a un grave malentendido entre el Javal y su esposa, quien cree que la ha ofrecido como moneda de cambio para obtener un mejor pago. Como consecuencia de esta situación, el escritor se verá inmerso en una dolorosa crisis matrimonial. Entrada libre y gratuita.

Martes 27 de mayo

A las 10. Una muestra sobre el Cordobazo

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

En el marco del 56° aniversario del Cordobazo hasta el domingo 1 de junio, se exhibirá la muestra “El día después del Cordobazo” del fotógrafo Guillermo Galíndez, en el hall central del Museo Palacio Dionisi. La exposición reúne seis fotografías pertenecientes al acervo del museo, que capturan el ambiente en Córdoba tras el Cordobazo, una masiva protesta popular protagonizada por trabajadores y estudiantes que tuvo lugar los días 29 y 30 de mayo de 1969 en Córdoba, como respuesta al régimen militar de Juan Carlos Onganía. Galíndez, autor de las imágenes, en aquel entonces se desempeñaba como inspector de tránsito municipal, lo que le permitió circular por la ciudad y documentar con su cámara los rastros que dejó la revuelta. Las entradas para visitar esta y las demás muestras del museo se adquieren en la recepción, instantáneamente al momento de realizar la visita, o de manera anticipada en el sitio web de Autoentrada.

A las 15. Diálogo con los artistas Sergio Blatto y Juan Juares.

Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

En el marco de la exposición “TUNGA TUNGA Chiqui chiqui chiqui cha. Una mirada sobre el cuarteto”, se desarrollará un recorrido por la sala y posterior diálogo con los artistas. Entrada gratuita.

A las 17. Borges (ATP) Apto para todo público

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau

Santiago Rodrigo Paz propone, en los encuentros de los martes en el CAC, explorar el modo narrativo fantástico en la literatura apuntando la multiplicidad de interpretaciones y ejes de lectura permitiendo nuevos análisis. Dirigido a todo público, previa inscripción. Más información: [email protected]. Teléfono 3516520234

A las 17. Cine: Misericordia (de Alain Guiraudie, Francia, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de Jean-Pierre, antiguo jefe suyo. Ha decidido quedarse unos días en casa de Martine, su viuda. Pero una misteriosa desaparición, un vecino amenazante y un extraño sacerdote van a hacer que la en principio breve y tranquila estancia de Jérémie tome un giro inesperado. Repite a las 21; miércoles 28 a las 17 y a las 21; jueves 29 y viernes 30 a las 21; sábado 31 y domingo 1 a las 19 . Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 18. Comedia Cordobesa e Infanto Juvenil presentan: “Cordobazo, la mesa de las tres patas”

Teatro Real – Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Una presentación que retrata los sucesos históricos de un hecho sin precedentes en la historia argentina. La obra musical retrata a los líderes sindicales Atilio López, Agustín Tosco y Elpidio Torres. Cacho Piña, Alex Macía y Horacio Burgos, a través de canciones, contribuyen al relato aportando con sus videos musicales (grabados en los lugares donde sucedieron los hechos), emoción y sensibilidad. Con la utilización de cámara y proyecciones, el espectador se mete dentro de los sucesos como si estuviera participando de esa jornada. Edad Recomendada: Apta todo público. Entradas sin cargo a retirar por boletería desde el viernes 23, hasta 2 por persona.

A las 18.30. Cine: Misericordia (de Alain Guiraudie, Francia, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto

Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su antiguo jefe y se hospeda con la viuda, Martine. Una pelea con el hijo de Martine, Vincent, termina con la muerte de este último. Jérémie oculta el crimen con la inesperada ayuda del cura del pueblo, quien le proporciona una coartada a cambio de su afecto. Repite jueves 29 y sábado 31 a las 18.30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine: Unidos por la música (de Emmanuel Courcol, Francia, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo les separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida. Repite miércoles 28 a las 19; jueves 29 y viernes 30 a las 17; sábado 31 y domingo 1 a las 17 y 21 . Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20. Jóvenes solistas

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador interpreta un programa compuesto por obras de Carlos Guastavino, Carlos Lopez Buchardo, Floro Ugarte, y Felipe Boero. Dirección general: Matías Saccone. Entrada general $4.000 pesos.

A las 20.30. Cine por la diversidad: Mumblecore X4. Frances Ha (de Noah Baumbach, Estados Unidos, 2012)

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Si hay algo que abunda en el Mumblecore es la palabra dicha bajo la forma del murmullo, como mascullando. De ahí el “mumble” que le da nombre a este movimiento independiente plagado de personajes jóvenes e inseguros que irrumpió en el cine norteamericano a principios del siglo veintiuno. Frances (Greta Gerwig), una joven de 27 años, ha decidido, a pesar de su edad, intentar cumplir su sueño de ser bailarina en una compañía de danza de Nueva York. Vive con su mejor amiga Sophie, y disfruta de la vida con alegría y despreocupación, pese a que desea mucho más de lo que tiene y su espíritu inocente no es precisamente ideal para sobrevivir en la jungla neoyorquina. Una fábula moderna sobre la juventud, la amistad, la ambición, la lealtad y el optimismo. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 28 de mayo

A las 17. Diálogos sobre la luz y la forma: Empresa. Intervalos, desplazamientos

Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí

Mesa debate con distintos invitados, entre ellos Bibiana Fernandez, el coleccionista José Lorenzo, Juan Pedro Veritier Pons, entre otros, junto a alumnos de la carrera de Diseño Industrial. Entrada gratuita

A las 17. Visita guiada por la historia que susurran los muros

Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

El equipo colaborativo de personas mayores del museo – Ensamble Creativo – invita a recorrer la historia del Palacio Ferreyra, la Casa Grande como la llamaba la familia. El relato comenzará con una contextualización sobre el crecimiento del barrio Nueva Córdoba a fines del siglo XIX, destacando su relevancia histórica y cultural en el desarrollo de la ciudad. Luego, se profundizará en la construcción del Palacio, sus detalles arquitectónicos más sobresalientes y la funcionalidad de sus salones cuando aún funcionaba como residencia familiar. También se ofrecerá una reseña de las personas que lo habitaron: la familia, el personal de servicio e invitados ilustres que marcaron época. Esta propuesta es una producción de Ensamble Creativo, proyecto colaborativo integrado por personas mayores, que desde 2016 forma parte activa del museo a través de actividades destinadas al público, como la muestra “La Casa Grande”.Entrada gratuita

A las 20. Cine Club del CCC: Revolución. El cruce de los Andes (de Leandro Ipiña, Argentina, 2019)

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Este mes, en el Cine Club del CCC inicia el ciclo Haciendo Patria. En 1880, un periodista desea entrevistar a Esteban de Corvalán, uno de los últimos hombres vivos que cruzaron los Andes junto a San Martín cuando aquél tenía 15 años y que por saber leer y escribir se convirtió en su secretario. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

A las 20. Cine: Adiós a las lilas (de Hugo Curletto, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Avant-première con la presencia del director y miembros del equipo. En cartelera del 29 de mayo al 11 de junio. Un frustrado director de cine (interpretado por el propio Hugo Curletto) convence al afamado actor Jorge Marrale para interpretar en una ficción a su padre, un comerciante ludópata que muere tras una absurda excursión en ojotas al Gran Cañón del Colorado. Repite el jueves 29 y sábado 31 a las 20:30; viernes 30 a las 18:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Jueves 29 de mayo

A las 14. Acción gráfica en torno a la muestra “El día después del Cordobazo”

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

En conmemoración del 56° aniversario del Cordobazo y en el marco de la muestra “El día después del Cordobazo” de Guillermo Galíndez, exhibida en el hall central del Museo Palacio Dionisi, se realizará conjuntamente con el fotógrafo una acción gráfica en torno a esta fecha histórica, a partir de transferencias fotográficas de dos de sus obras. La exposición reúne seis fotografías pertenecientes al acervo del museo, que capturan el ambiente en Córdoba tras el Cordobazo, una masiva protesta popular protagonizada por trabajadores y estudiantes que tuvo lugar los días 29 y 30 de mayo de 1969 en Córdoba, como respuesta al régimen militar de Juan Carlos Onganía. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Presentación del libro “Cuento conmigo” de Cristina Gordillo

Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Cuento Conmigo de la escritora Cristina Gordillo de Rogé cuenta con el prólogo de Florencia Gordillo y reseña de Jesús Rodolfo Santander. El libro trata sobre una serie de cuentos, microrrelatos y poesía, sobre diferentes personajes y situaciones de la vida. Es un libro apto para todo público y está ilustrado por la artista Ana Lía Tejeda. La autora nace en Río Cuarto, es diseñadora industrial de la UNC, docente de nivel primario, secundario y universitario. Ha publicado sus escritos en diarios y revistas. Creadora de varios cursos sobre el Diseño Gráfico y la Literatura. Co-Autora de: “Arte ida y vuelta” para Cultura de la Provincia de Córdoba. Participó en la Antología “La Mesa Verde” Autora del libro. “Abajo o arriba, nunca se sabrá” con ilustración de la artista Carolina Rogé.Entrada gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: Yo, la peor de todas (de María Luisa Bemberg, Argentina, 1990)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Obra inspirada en el ensayo “Las trampas de la fe”, de Octavio Paz. Narra los últimos años de la célebre y bellísima Juana Inés de la Cruz (conocida en México como la Décima Musa), que a los veinte años ingresó en un convento para poder estudiar. La Corona española y la Iglesia, dos poderes a veces enfrentados, determinaron la vida de Sor Juana. En el México colonial, los virreyes la protegían, pero la Iglesia la censuraba por enseñar canto a sus alumnas y por dedicarse a la astronomía, la poesía, el teatro, la filosofía y la teología. Sor Juana pagaría muy caro su fervor poético y más aún su atrevimiento teológico. Al independizarse México, pierde la protección de la Corona y queda sola frente a su confesor, un miembro de la Inquisición, y al arzobispo de México, un misógino fanático. También el obispo de Puebla le tiende una trampa, en la que Sor Juana cae con la ingenuidad de los inocentes. Repite el viernes 30 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Arias y coros de ópera

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El Coro Polifónico de Córdoba interpreta un programa compuesto por: Obras de Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Piotr I. Tchaikovsky, Georges Bizet y Carl Orff. Localidades: Platea, 6000; cazuela, 4000; tertulia, 3000; paraíso, 2000; palcos altos y bajos, 20.000; y palcos cazuela, 12.000 pesos.

A las 20.30. Jueves de Comedia: “Aurora Negra”

Teatro Real – Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Con dirección de María Palacios. Invierno, en alguna montaña del polo norte, en el círculo boreal. Dos personajes con un extraño vínculo entre sí se encuentran enterrados en la nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento aúlla como un cachorro de lobo castrado, el viento, es testigo y cómplice, una entidad que acompaña, un siniestro confidente. Edad recomendada para mayores de 16 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 30 de mayo



A las 10. Congreso Nacional de Malambo

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Importantes referentes nacionales del malambo se daran cita en el Centro Cultural Córdoba para esta primera edición del congreso los días 30 y 31 de mayo. Dos jornadas de talleres y disertaciones. Disertantes/talleristas: Adrián Verges, Daniel Espoz, Sergio Chavez, Judith Monteros, Josefa Leguizamón y Maira Mansilla; 6 de los mejores exponentes del malambo. Especialistas en nutrición, vestuario, musicalización, entre otros. 15 actividades en un fin de semana intenso, lleno de aprendizaje e información. Los interesados podrán inscribirse de manera gratuita AQUÍ – Info: 3512922942 / 3512757829

A las 17. Ciclo Patio Peatonal: Danza. Audioperceptiva: “Boots”

Espacio Cultural Museo Mujeres, Rivera Indarte 55

A cargo de la maestra Gabriela Evelin Jure del Danza Seminario de Danza Clásica Nora Irinova del Teatro del Libertador. Obra de percusión corporal inspirada en el original del grupo Tarambé, no lleva música. Esta presentación es el resultado de un trabajo colectivo que combina ritmo, movimiento y presencia escénica. A partir de una inspiración en el grupo costarricense Tarambé, los estudiantes exploraron las posibilidades del cuerpo como instrumento, integrando patrones rítmicos, desplazamientos y gestos coreográficos. La obra busca transmitir la fuerza expresiva de la percusión corporal, celebrando la energía compartida del grupo y el poder del ritmo como lenguaje universal. La duración es de 3 minutos. La entrada es libre y gratuita.

A las 18. Viernes H presenta: Love the Bomb. Volumen I

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

El segundo encuentro del ciclo “Viernes H, publicaciones de historieta de autores cordobeses”, presenta en esta ocasión el comicbook Volumen 1 de “Love the Bomb”, de Nicolás Brondo como autor integral, una continuación de la exitosa novela gráfica Chica Alien, historieta distópica que contó con dos ediciones nacionales, una en Italia y varias secuelas breves. Edición del flamante sello cordobés porteño Historieta Cachengue. En esta nueva novela gráfica, planteada como el primero de dos tomos para abarcar la nueva historia, “el mundo no cambió un carajo”. Después de que la Chica Alien hizo desaparecer una ciudad entera, “los poderosos siguen haciéndole la vida miserable a la gente”. Pero ya no hay una única Chica Alien, ni solo dos. “¡Son un montón! Y van a hacer explotar todo”, adelanta la contratapa del libro. En este caso, se presentará el primero de dos volúmenes. Coordina: Iván Lomsacov.

A las 20.30. “El Mesías”

Cine Teatro Monumental Sierras – Alta Gracia

El Ballet Oficial de la Provincia subirá a escena con la formidable creación de Mauricio Wainrot y música del compositor barroco Georg Friedrich Händel, en el Cine Teatro Monumental Sierras de la ciudad ubicada en el corazón del Valle de Paravachasca, en una función organizada por el municipio de Alta Gracia y la Agencia Córdoba Cultura. La entrada es libre y gratuita.

A las 21. Viernes de Música presenta: Hacer Humano

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Hacer Humano no es solo una banda, es un refugio emocional convertido en canciones. Surgida de la necesidad profunda de transformar lo que se siente en arte, esta agrupación navega con naturalidad por las aguas del rock alternativo, absorbiendo elementos del grunge más crudo y del post-rock más introspectivo para construir un sonido tan auténtico como visceral. Entrada general $4.000, disponible en autoentrada.com.

Sábado 31 de mayo

A las 10. Heart For Art – Al Corazón del Arte

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Capacitación docente con puntaje y certificación del Museo Emilio Caraffa “Visiones compartidas: Van Gogh, Fader, Malanca propuestas para el trabajo en el aula desde una mirada humana, artística y patrimonial”. Por consultas escribir a [email protected]. Destinado a estudiantes de arte, docentes de arte y público en general. Con entrada gratuita e inscripción previa.

A las 17.30. Ciclo arte y ciencia: “Vibraciones del Alma”

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

¿Te imaginas aprender ciencia y arte con humor y emoción? Un espectáculo del Ciclo Arte y Ciencia que combina teatro, música, danza y conciencia creativa en un mismo escenario. Cuatro Ekekos/Clown se transforman en reconocidos científicos para invitarte a reflexionar, sentir y disfrutar con amor y creatividad. Actúan: Julián Prieto, Jonatan Cretari, María Victoria Findlay Wilson e Isabella Ferreyra Mossé. Compañía Arte y Ciencia. Entrada por orden de llegada. Apto para todo público a partir de los 8 años. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Música en el Paseo: “Da Capo”

Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

La Escuela de Músicos Da Capo organiza un concierto en la Capilla del Buen Pastor. Los y las alumnas de dicha institución brindarán un concierto dirigido al público en general con obras de diversos géneros y estilos, interpretadas por alumnos de distintos niveles. Entrada libre y gratuita

A las 20. Orquesta Sinfónica de Córdoba junto a Xavier Inchausti

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

En programa: Suite de El lago de los cisnes (escena 1), de Piotr I. Tchaikovsky; Concierto para violín, de Félix Mendellsöhn; y Sinfonía N.1, de Johannes Brahms. Localidades: Platea, 30.000; cazuela, 25.000; tertulia, 20.000; paraíso, 10.000; palcos altos y bajos, 100.000; palcos cazuela, 80.000; y silla a palcos, 25.000 pesos.

A las 20.30. Teatro Independiente: “Magdalena; su propia voz”

Teatro Real – Carlos Giménez – San Jerónimo 66

María Magdalena se presenta. Nos trae su voz. Cuenta fragmentos de su vida y su propia versión de los hechos. En una atmósfera onírica, se reconstruye poéticamente la vida de una mujer que poco conocemos de ella, y que su impronta fue mucho mayor de lo que sabemos. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Dramaturgia y Dirección: Victoria Centeno. Entrada general $13.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. “Esperando a Godot”

Teatro Real – Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Dos personas esperan, al costado de un basural de zapatos y sombreros, la llegada de un tal Godot. Mientras esto ocurre, la vida transcurre, inexorablemente. Becket nos muestra a través del humor y la ironía, la angustia y el sin sentido de la existencia. Edad recomendada: todo público. Entrada general $15.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 1 de junio

A las 16. Ciclo de Batería libre

Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

Conciertos espontáneos al aire libre, donde aficionados de todos los géneros se encuentran alrededor del instrumento que se instala en las explanadas del Paseo del Buen Pastor. Entrada libre y gratuita.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar

Los espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10 a 19.