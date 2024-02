Llega a Córdoba Air Supply con su gira por el 50° aniversario de la banda

El imponente show es el marco de su gira por Argentina, y llega el 9 de abril a Quality Arena, antes de la presentación en Buenos Aires el 11 de ese mes en el Teatro Gran Rex.

Con motivo de su 50° aniversario, la icónica banda australiana de pop rock nos visita para recordarnos lo mejor de su repertorio que marcó a varias generaciones y tuvo su auge en los años 80 y 90 en todo el mundo.

El 20 de octubre de 2022 brindaron un show impresionante en un Teatro Gran Rex colmado de fanáticos que viajaron de varias provincias de Argentina, luego continuaron su gira por Estados Unidos, donde se siguen presentando hasta estos días.

Una carrera colmada de éxitos

Fundada en 1975, y luego de sus exitosos shows en el 2016 y 2022, regresan al país con una gira que promete sumergir a los espectadores en los clásicos de la década de los 70. Graham Russell y Russell Hitchcock nos harán emocionar con éxitos como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Goodbye” y “Even the Nights Are Better”, entre otros hits inolvidables.

¿Dónde comprar las entradas?

Los tickets estarán a la venta desde mañana jueves 8 de febrero a las 12 horas (mediodía) en qualityespacio.com y boletería Quality.

En esta oportunidad, los cordobeses podremos disfrutar de una de las mejores bandas del mundo y de un show de gran nivel internacional para recordar toda la vida.