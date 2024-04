Con un repertorio de sus grandes éxitos, pasaron por Córdoba los 50 años de Air Supply

El martes se vivió una noche emocionante con el show de casi dos horas en Quality Arena de Air Supply, la banda que lleva más 50 años sobre los escenarios y en medio de una gira mundial que vienen llevando a cabo desde 2022.

En su paso por Córdoba, Graham Russell y Russell Hitchcock brindaron lo mejor de su repertorio y con su simpatía enamoraron al público cordobés que los esperaba desde hace mucho tiempo.

La banda fundada en 1975, y luego de sus exitosos shows en el 2016 y 2022 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, volvió al país con un show que sumerge a los espectadores en los clásicos de la década de los ’70 y de los ‘90.

Entre los éxitos que emocionaron e hicieron cantar al público, Air Supplay trajo grandes hits como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Goodbye” y “Even the Nights Are Better”, entre otros temas inolvidables.

Con la calidez y simpatía que los caracteriza, Graham dedicó unas palabras en perfecto castellano: “Ustedes nos tienen a nosotros y nosotros los tenemos a ustedes”, además de expresar la inmensa alegría de su paso por primera vez en el interior de nuestro país.

Gira mundial

En tanto, la gira mundial continúa por el Teatro Gran Rex (Buenos Aires) el jueves 11 de abril, para seguir hacia Santiago de Chile, Río de Janeiro, Curitiba y San Pablo (Brasil).

Por otra parte, desde Sudamérica continuarán sus presentaciones en Costa Rica, México; sur, costas este y oeste de Estados Unidos; Hawaii, entre otros.

Asimismo, estos 50 años de historia de Air Supply siguen demostrando el impacto con conciertos a nivel mundial y la vigencia de los clásicos de todos los tiempos.