El Gobierno enfrenta un lunes clave en su intento por frenar el paro nacional de colectivos para el martes 6 de mayo anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que amenaza con afectar el transporte en distintas partes del país. En ese marcos, horas antes de la reunión que el gremio, los empresarios y el Gobierno mantendrán en esta tarde, desde el sindicato confirmaron que la medida de fuerza sigue en pie y que los esfuerzos por desactivarlo será vanos: "No va a haber ningún tipo de acuerdo".

"No tengan ninguna esperanza", dijo el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, quien aseguró: "el paro está confirmado".

"El paro está cantado. No hay una razón para que nosotros lo levantemos", señaló en declaraciones radiales. Según dijo, las posibilidades de que la medida de fuerza no se lleve a cabo son nulas. "No tengan ninguna esperanza porque la política del Gobierno es mantener el 1% de inflación para homologar" las paritarias y "entonces no va a haber ningún tipo de acuerdo", explicó.

El conflicto persiste tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y la falta de acuerdo paritario entre el gremio y las cámaras empresarias. En esa línea, desde Córdoba, confirmaron adhesión al paro si no se logra un acuerdo.

La semana pasada, el vocero de Ersa, Adrián Lentini, indicó que "hasta nuevo aviso", el paro por 24 horas también impactará en Córdoba desde las 0 horas del próximo martes.

La huelga será confirmada en las próximas horas si no hay avances en las gestiones del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo prevista para las 14 de este lunes.

Las cámaras del transporte (FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) ofrecieran tres sumas no remunerativas: $40.000 a pagarse el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio.

La UTA rechazó esa oferta por considerarla insuficiente, y se mantiene firme en su reclamo por un sueldo básico de $1.700.000. Por este motivo, convocó a un paro por 24 horas para el martes 6 de mayo.

En tanto, desde el Gobierno evalúan distintas alternativas para mediar en el conflicto y evitar una nueva paralización del servicio.

