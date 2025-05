Tras el exitoso estreno de la serie El Eternauta, la tira protagonizada por Ricardo Darín y basada en el cómic del guionista Héctor Germán Oesterheld, Netflix confirmó que se realizará una segunda temporada "porque la historia lo requiere".

La serie es la tercera serie más vista a nivel global en Netflix. Francisco Ramos, el vicepresidente de contenidos de la plataforma para América Latina confirmó que el proyecto continúa.

Por su parte, Ricardo Darín reveló cómo llegó al proyecto: "Sabía que existía, me ofrecieron la posibilidad de hacer el largometraje hace más de 10 años y después quedó en el camino. A partir de ese ofrecimiento, me llamó la atención y me sumergí a leer de qué se trataba".

En esta línea, el artista explicó que el proceso de grabar ciencia ficción en Argentina fue "fantástico" y añadió: "Hay un nivel técnico y artístico muy alto. Parte de lo interesante de este proyecto es que armaron un equipo muy bueno en todos los rubros para ir adelante con esta idea".

"Durante el rodaje, para donde mirabas, te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada. Estuvimos mucho tiempo juntos y sentimos que realmente estuvimos apoyados unos en otros".

Además, Darín sostuvo que la siguiente parte está prevista porque "la historia completa termina con una segunda temporada a diferencia de otros proyectos en los que, depende cómo funciona, agregan temporadas. Si queremos contar la historia de principio a fin, tenemos que hacerla".

La historieta de Oesterheld

El cómic es un clásico argentino publicado en Hora Cero Semanal desde 1957 hasta 1959. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población, y la resistencia de supervivientes en Buenos Aires.

La historieta es obra del guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Oesterheld fue un reconocido guionista de historietas y editor, desaparecido por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. El autor fue secuestrado junto a sus cuatro hijas. Los restos de la familia aún permanecen desaparecidos.