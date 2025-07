Empiezan las vacaciones de invierno y la agenda cultural de la semana presenta actividades para que disfurten niñas, niños y jóvenes en su receso escolar. Eventos literarios, funciones de tratro, exposiciones de arte y experiencias interactivas destacan en la grilla de la primera semana de julio.

El jueves 3 comienza la 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba, que se extenderá hasta el 20 de julio en el Centro Cultural Córdoba, de 14 a 20. Contará con espectáculos de títeres, música en vivo, narraciones, talleres creativos y encuentros con autores e ilustradores. La entrada es gratuita y se retira una hora antes por boletería. Accede a la programación completa.

El viernes 4 a las 17:30, se inaugura la muestra "MutArte en Movimiento" de la artista Paola Arias en el Museo de Ciencias Naturales. La exposición reúne esculturas y objetos realizados con materiales reciclados, proponiendo una reflexión sobre el cambio, el cuidado ambiental y la creatividad. Además, habrá actividades participativas y creación de obras colectivas. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de septiembre.

Para cerrar la semana, el domingo 6 a las 11:30, el Teatro Estable de Títeres presenta "Giro, calesita de estaciones" en la Sala Azucena Carmona del Teatro Real. La obra, dirigida por Hernán Danza, invita a viajar por las estaciones del año a través de los ojos de Giro, un caballito de madera que da vueltas como en una calesita. La entrada tiene un valor de $4.000 y está disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17 se presenta la obra "Phila" en el Museo de Ciencias Naturales (avenida Poeta Lugones 395). "Una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil", dice la reseña. La entrada gratuita y por orden de llegada.