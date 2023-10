Dora Barrancos previo a los comicios: “La democracia está en peligro”

Especial para La Nueva Mañana

ENTREVISTA A DORA BARRANCOS

Dora Barrancos, asesora del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, estuvo en Córdoba presentando en el marco de la Feria del Libro “Mujeres y LGBTI+ en Argentina. Organización y conquista de derechos”, de la colección Sala de Ensayo; una compilación que reúne a 22 académicas y referentes que reflexionan acerca de las conquistas de mujeres y diversidades. En diálogo con La Nueva Mañana, la socióloga situó gran parte de sus dichos en marco de los 40 años de democracia en nuestro país y el contexto electoral actual: “Estamos en un vértigo dada las circunstancias políticas amenazantes de los derechos humanos”.

“Las derechas se han convertido en extremas derechas”

Barrancos argumenta que estas derechas se configuran sobre una fijación de sentido que dicen ser liberales, pero que en realidad son una abdicación del modo liberal: “Son fascistas. Hay que ponerles otro nombre a los fenómenos que están ocurriendo. Es muy equivocado llamarlos neoliberales. Es hasta una injusticia al liberalismo”.

“Me desvela pensar en cómo surgió este sujeto (Milei); ¿cómo no pudimos avizorar? Hay un sentimiento de culpabilidad por no haber anticipado este fenómeno”.

Agrega que es una libertad paradójica en la que perdés derechos y que se ve claramente en el lenguaje y las conductas. Aquí cita el maltrato que sufrió un periodista que asistió a la conferencia de prensa de Milei por hacer una introducción en vivo para el medio al que trabajaba. “Estas extremas derechas se oponen radicalmente a los feminismos y a que haya algo diferente a los modos binarios. No cabe ninguna conceptualización acerca de la diversidad”, enfatizó en relación a la cuestión de género.

Hay puntos cardinales que no pueden desconocerse. Entre ellos está la creación del Estado moderno, los tres poderes, los derechos individuales. Dora adhiere a la idea que para entender la historia hay que ver al pasado. El pasado remite a una pregunta que está situada en el presente: “Por eso la historia tiene tanta contaminación y también hay tanto peligro de anacronismo. Aunque hay cosas que no podés pedirle al pasado porque hay contexto, temporalidad”. En este sentido también fundamenta que tenemos que ir con estas cuestiones de hoy hacia el pasado para ver cómo conseguimos una enorme cantidad de derechos que se sitúan en los 40 años de democracia.

“No hay condición más tremenda que ir a votar por tu verdugo”

Nuestros derechos están en vilo, dijo Dora. Renombró como Frankenstein al candidato Javier Milei por sus ideales que van contra el aparato democrático y los derechos. “Me desvela pensar en cómo surgió este sujeto. Porque hay una interpelación que es abrumadora. Mi pregunta es ¿cómo no pudimos avizorar? Hay un sentimiento de culpabilidad por no haber anticipado este fenómeno. Tenemos la obligación de analizar no tanto el porqué, sino el cómo es posible que determinadas condiciones sean de tanta vulneración para que haya una proximidad a esto que me parece terrible, que es la aceptación de la servidumbre voluntaria. No hay condición más tremenda que esta. Ir a votar por tu verdugo”, dijo Barrancos.

Cuando le consultamos acerca de Córdoba bromeó diciendo “no me preguntes por cosas esotéricas” y luego explicó que “cada provincia es un lugar situado donde hay experimentación política. Ahora lo que más está en tela de juicio es la larga conservación de tradiciones políticas. Hay muchas rupturas. En los 70 se ve una masa identitaria fuerte de ambos lados más que nada en la juventud. Hay tantas rupturas que a veces ni nos reconocemos en lo que está pasando hoy en la Argentina. Aparecen unas configuraciones Frankestein que son parte de estas rupturas”.

“La manifestación de los feminismos en la década del 60 representa un corte; esta primera ola reivindicó los derechos civiles de las mujeres y buscaba su reconocimiento”.

Barrancos cuenta que en la historia de las luchas sociales nada es lineal. La historia del feminismo es un ejemplo que plantea la historiadora para exponer el zigzagueo, momentos que han avanzado y otros que han retrocedido. “No confiemos en la idea de que los derechos conquistados son inmarcesibles. No es automático. Nuestra encrucijada de hoy es una muestra de lo que les quiero decir”.

El derecho al deseo

Hay muchas teorías acerca de si la historia es lineal, si hay ascensos o si se da por espiral. “El materialismo histórico le da al tiempo una sensación de espiralidad tesis- antítesis, síntesis. Pero hay otras formas de ver el tiempo. Hay rupturas”, explica.

“La manifestación de los feminismos en la década de los 60 representa un corte con todos los significados anteriores. Estos años demarcan otra circunstancia y es a partir de esa década que se encienden cuestiones que no podían ni ser pensadas por nuestras tátaras abuelas. Por ejemplo, el derecho al deseo”, explicó Dora. Esta primera ola de feminismo reivindicó los derechos civiles de las mujeres y buscaba su reconocimiento. Sin dudas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue el más golpeado en la campaña de La Libertad Avanza.

