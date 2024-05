Javier Milei viajará por primera vez en el avión Tango 01. La partida del mandatario hacia Estados Unidos, en lo que representa su cuarta visita a ese país, se producirá este sábado en horas de la mañana.

El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañará al Presidente para participar de un influyente Foro de CEOs de todo el mundo, que se hará en Los Ángeles.

Milei expondrá su programa libertario en la conferencia global del Instituto Milken, un foro que reúne a 4.500 participantes, incluyendo altos funcionarios, CEOs de las 500 compañías más importantes del mundo y fondos de inversión.

En el evento también participará la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, con quien el Presidente se reunió por última vez en enero último durante el Foro de Davos.

En su cuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió en diciembre, el jefe de Estado irá acompañado por su hermana Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Milei figura al tope de la lista de expositores y abrirá con su discurso el almuerzo del lunes, como invitado del director ejecutivo del evento, Conrad Kiechel, mientras que Caputo también dará una charla.

En la conferencia participará el expresidente Bill Clinton, el presidente del BID, Ilan Goldfajn; el asesor para la región de Joe Biden, Christopher Dodd; el titular de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams; el CEO de Tesla, Elon Musk; el de Exxon Mobil, Darren Woods; el de Chevron, Michael Wirth, el CEO Franklin Templeton; el CIO de BlackRock, James Keenan, y el CEO de Wells Fargo, Charlie Scharf, y ejecutivos del JP Morgan, además de congresistas de EE.UU y funcionarios de países árabes, como Arabia Saudita y Dubai.

Necesidad de fondos

El Gobierno sigue en busca de fondos por unos u$s 15.000 millones para salir del cepo, una promesa que en las últimas horas fue criticada por el influyente Wall Street Journal. Y también le hacen falta reservas después de los pagos al Fondo por US$ 2.000 millones y las tensiones para refinanciar el tramo del swap con China que vence en junio.

Según un ex funcionario del Banco Central, el FMI estaría dispuesto a prestarle a Milei para eliminar los controles de capitales y que ingresen dólares. Pero no lo haría hasta que la Argentina garantice que no usará esos dólares para pagarle a China.

Fuente: con información de NA

