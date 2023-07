Passerini planteó un “pacto sanitario” entre sectores estatales y privados

El viceintendente de la Ciudad de Córdoba y candidato a intendente por Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, expuso este miércoles sus propuestas en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC), en el marco de un ciclo organizado por esta entidad junto a la Federación Médica, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA), la Federación de Profesionales de Córdoba y el Colegio de Farmacéuticos.

Al momento de dar la bienvenida al expositor, el presidente del CMPC, Héctor Rolando Oviedo, destacó la importancia de conocer a los candidatos en un año en el que se cumplen cuatro décadas de democracia y en el que se celebran varias elecciones.

Passerini hizo un repaso por su actividad política, que comenzó –reveló– cuando era residente en el Hospital Misericordia y, debido a la epidemia de cólera, los equipos debieron salir a diferentes barrios con población en situación de vulnerabilidad. “Si no hubiera salido del hospital, no los hubiera conocido. Luego, fui el primer residente que integró la gremial médica del hospital y era secretario de prensa. Me sirvió para comprometerme desde la salud en la política”, rememoró.

Posteriormente, remarcó lo logrado en la gestión municipal de Martín Llaryora en materia de complementación con el Gobierno provincial: “No se bancaba más la pelea permanente entre el intendente y el gobernador. Por eso nos comprometimos a trabajar articuladamente entre la Ciudad y la Provincia. Eso sucedió y eso explica muchos de los logros”, afirmó al respecto.

Passerini recordó que la gestión municipal “estuvo atravesada por la pandemia de Covid-19”, a la que calificó como “una experiencia trágica, durísima, con muchísimas consecuencias, pero también muchísimo aprendizaje”.

Describió que parte de ese aprendizaje es que se comprendió que hay que “entender a la salud pública como un escenario distinto”. Y explicó: “No es un patrimonio exclusivo del Estado, hay efectores del Estado provincial, municipal, nacional, de las universidades y también efectores privados. Y las estrategias deben ser interpretadas desde este nuevo contexto de articulación”.

Tras resumir los planes y programas que se llevaron a cabo en la Municipalidad en materia de salud en los últimos cuatro años, hizo alusión a lo que se proyecta para el futuro. “En lo que viene, va a formar parte la Fepuc, el Consejo de Médicos, los distintos actores de los sistemas de salud”, anticipó.

Afirmó que “la Ciudad irá hacia un pacto sanitario, en el que se integren los sistemas, para dar respuestas a las demandas de salud de los distintos lugares de la ciudad sin tener demoras”. “La pandemia nos permitió tener conocimiento sobre el pool de camas críticas, sobre qué centros tienen diagnóstico por imágenes, sobre qué servicios puede garantizar la Provincia, la Municipalidad y los privados y eso permite empezar a trabajar la integración”, añadió. Aseveró que el primer paso es la Historia Clínica Digital Única.

“El objetivo es fortalecer la cobertura sanitaria en todo el territorio de la ciudad, articular al sector municipal, provincial y privado”, señaló. E incluyó en este último a las obras sociales y prepagas.

“La estrategia de atención de salud es el Pacto Sanitario. El Pacto Sanitario tiene que ser el nombre de la atención primaria de la salud en esta época”, concluyó.