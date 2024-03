" No entendemos por qué se hizo una lectura desacertada", argumentó el vocero.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y aseguró que "no hay ningún tipo de pelea o interna" entre ellos.

"Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Fue firme, pero dedicado contra la casta política. No entendemos por qué se hizo una lectura desacertada. Todo lo que he leído en los medios, mostraban una mala lectura del comunicado", sostuvo el portavoz.

Y continuó: "No hay ningún tipo de pelea o interna. Muy por el contrario, somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre. El comunicado fue contra la casta".

Francos cuestionó a Villarruel

Pese a las expresiones del vocero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó de "error" la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de incluir al temario de la sesión especial de este jueves en el Senado el debate sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la economía y dijo que "lo podría haber evitado".

"Hay un tema de presiones en el Senado para incorporar el tema del tratamiento del DNU en el temario de la sesión de esta semana y que la presidente Villarruel podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto", enfatizó en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi para Radio Rivadavia.

El día después de que el diputado José Luis Espert sembró dudas sobre la intención de la vicepresidenta de desestabilizar al Gobierno, Francos aclaró: "No creo que haya sido así. No veo segundas intenciones, tal vez haya sido un error ceder ante la presión del kirchnerismo, pero no más que eso".

Tras la convocatoria formal del Senado, la cuenta de la Oficina del Presidente alertó a través de un comunicado que el Gobierno espera que "el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ´anotarse´ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos".

Por su parte, Francos se escudó: "No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente".

"En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso", aclaró.

Para el ministro, Villarruel tiene la presión "de cómo construir mayorías para tratar temas y alguno de los sectores que constituyen la mayoría la estaban presionando para incorporar el punto", y aclaró que "ceder a la presión es incluir un tema".

En sintonía con lo planteado por el presidente Javier Milei, el funcionario dijo que la votación en el Senado posibilitará "saber quiénes quieren hacer las cosas bien en la Argentina y quiénes no", y sostuvo que quienes no acompañen deberán "hacerse cargo" de la decisión.

"Si hay una oposición que tiene fuerzas para voltear una norma, tendrá que hacerse cargo. Por eso uno también se recuesta en la opinión pública y en las próximas elecciones tendrán que votar y resolver quién trata de hacer las cosas bien en la Argentina y quién las hace mal", concluyó Francos.

Marra pidió "enfocarse en los problemas"

El legislador porteño Ramiro Marra también se refirió a las versiones de peleas internas entre el mandatario y la vicepresidenta y pidió "enfocarse en los problemas de los argentinos".

"A veces los medios de comunicación comunican demasiado rápido y no pueden ver todo lo que está pasando. Tenemos que enfocarnos en los problemas de los argentinos", sostuvo el referente de La Libertad Avanza.

En diálogo con Gente de Bien, el programa que conduce Cata De Elía en Metro 95.1, el funcionario nacional consideró que la interna entre Milei y Villarruel "no salió de un comunicado del Gobierno, sino que fue simplemente sobre una circunstancia que está pasando con ciertos legisladores".

"Estamos tratando que no vuelva la ley de alquileres. El mercado mejoró un montón desde que se derogó", planteó. y finalmente, al analizar la situación socioeconómica del país, indicó: "Nos explotó una bomba, pero los argentinos entienden que en un tiempo prudencial vamos a estar mejor y eso demuestra el mercado en sus variables".

Con información de Télam

