Presentaron el programa para combatir la desigualdad en la gestión menstrual

Este lunes la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, lanzó "MenstruAr", el primer programa nacional de gestión menstrual, que tiene el objetivo de "jerarquizar las políticas públicas" para combatir la "desigualdades" que explican que casi la mitad de las personas menstruantes tengan dificultades para afrontar el consumo mensual de protectores o tengan que ausentarse de sus actividades durante el sangrado.

Durante el acto realizado en la Casa Patria Grande de la ciudad de Buenos Aires, se presentaron también experiencias locales y provinciales, así como una serie de spots gráficos, radiales y televisivos de concientización, seleccionados a través de un concurso nacional.

Además, se dieron a conocer los resultados del informe "Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual", que revelaron que el 43% de las mujeres y personas gestantes tuvo que modificar sus hábitos en el uso de productos de gestión menstrual (apósitos, tampones, copas menstruales, entre otros) por dificultades económicas.

Política integral

El Programa MenstruAR es una política integral que acompaña y asesora a gobiernos locales para el fortalecimiento de los programas que llevan adelante sobre gestión menstrual.

A través del Programa MenstruAR se entregan copas menstruales a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual. Además, se promueve el cuidado del ambiental a través de la utilización de productos sustentables como toallitas reutilizables, copas menstruales, entre otras.

Asimismo, se llevan adelante capacitaciones para agentes territoriales sobre educación sexual comunitaria donde brindamos herramientas e información para acompañar y asesorar a quienes accedan a estos productos.

Jerarquizar una política pública

"Lo que estamos haciendo es jerarquizando una política pública que ya está en marcha y que permite que hoy tengamos el país casi pintado de rojo, con más de 40 iniciativas (contra la desigualdad en el acceso a productos de gestión menstrual) que hasta ahora se enmarcaban en una Línea de Gestión Menstrual y que ahora serán parte del programa nacional MenstruAR", dijo Mazzina ante más de 60 promotores territoriales y autoridades de género y diversidad, tanto provinciales como locales.

Creada en marzo de 2022 en el marco de la Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad del Ministerio, la Línea de Gestión Menstrual permitió hasta ahora la capacitación de 1.568 personas de 27 localidades del país y la entrega de más de 10 mil copas menstruales. También brindó asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración y presentación de ordenanzas sobre gestión menstrual a 26 municipios que no contaban con dicha legislación.

A través de esta política, entregamos copas menstruales a gobiernos locales de todo el país y trabajamos con ellos, fortaleciendo sus programas de gestión menstrual y brindando capacitaciones y herramientas sobre ESI comunitaria para promover el uso de productos sustentables.🇦🇷💜 pic.twitter.com/S6j5zZbYN4 — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) May 29, 2023

"La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito amplió nuestra agenda de discusión y en 2020 logramos crear el Foro de Justicia Menstrual para visibilizar que existía una desigualdad, que había un montón de pibas y de pibes (trans o no binaries) que no tenían para costear entre uno y dos paquetes de toallitas por mes, que faltan a la escuela o que dejan de hacer actividades por incomodidad o vergüenza o que utilizan paños o trapos que son perjudiciales para la salud", agregó.

"Menstruar es político y pensar en achicar las brechas de la injusticia también es político. Y si las feministas todo el tiempo tenemos que dar explicaciones de nuestra agenda de igualdad de género, imagínense lo difícil que fue en su momento -y que sigue siendo- hablar de menstruación y poner este tema en la agenda de la política pública", dijo.

En ese sentido, Mazzina cuestionó a "los medios amarillistas que en algún momento dijeron que era el 'Ministerio de la Menstruación'" para cuestionar como "gasto" las políticas de gestión menstrual que implican, en cambio, "una inversión" en vistas para "crear posibilidades".

"Más que un 'ministerio de la menstruación', yo digo que es un 'ministerio con ovarios' porque a mí no me da pudor ni hablar de menstruación ni garantizar más derechos que son agenda de mayorías, no de minorías, porque las mujeres menstruantes somos más de 12 millones y las mujeres somos más de la mitad de la población", afirmó.

Diagnóstico

De las 1.168 personas menstruantes encuestadas en 19 provincias para el informe "Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual" -uno de esos documentos- el 60% utiliza toallitas descartables y estos productos, junto con los tampones (15%), son los elegidos por el 75% de la población.

Además, entre el 40 y el 50% desconoce los efectos secundarios que tienen sobre la salud el uso de toallitas y tampones, como también su impacto ambiental; y más del 95% considera que el Estado debería eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual, y distribuirlos de forma gratuita en escuelas, cárceles y centros comunitarios.

Por último, la dificultad de afrontar los costos de los productos de gestión menstrual en algunos casos implica, además, un riesgo de exclusión: con frecuencia, algunas personas han limitado su participación en distintas actividades tanto recreativas (50%) como educativas (35%) y laborales (22%) durante el ciclo menstruante.

Fuente: Télam

