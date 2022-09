Confirmaron la segunda edición del “Río Deport Fest” de Río Ceballos

En la mañana de este viernes se realizó un acto en el Centro de Convenciones Córdoba en el que se confirmó la realización del “Río Deport Fest 2022”, el evento deportivo y turístico que tuvo su primera edición este año y que volverá a convocar a miles de inscriptos del 22 al 26 de febrero en el Corredor de las Sierras Chicas, gracias al esfuerzo de entidades públicas y privadas abocadas a su organización.

En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés; el intendente de Río Ceballos Eduardo Baldassi; y en representación del Río Deport Fest, el presidente del Río Ceballos Bureau Martín Colazo y el titular del Centro Comercial de esa ciudad Nahuel Mordin.

En diálogo con La Nueva Mañana, Colazo señaló que el “Río Deport Fest es un festival deportivo que se desarrolla en Río Ceballos y que con la presentación de esta segunda edición, se busca posicionar al evento como parte de la identidad de la ciudad. Queremos que la gente relacione a Río Ceballos con el turismo y el deporte y venga a hacer vacaciones deportivas, para lo cual tenemos muchísimas actividades previstas. Este año tuvimos ocho disciplinas y el próximo año, ya son 23”, precisó.

Algunos deportes confirmados se encuentran Handball, Básket 3x3, Squash, Tenis, Natación, Ping Pong, Maratón, Pádel, BMX, Fútbol, Voley, Taekwondo, Judo y karate, entre otros.

“Año tras año queremos ir sumando nuevas disciplinas, más inclusivas, no solamente las competitivas, como las de running o nado en aguas abiertas, que estamos trabajando para que en una próxima edición sean nocturnas en el dique La Quebrada. Otras que tenemos previstas además de las tradicionales es el bicipolo, y el e-sport que desarrollan en conjunto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Jóven, que será el evento del cierre. Además, trabajaremos con los juegos recreativos tradicionales como el karting, ajedrez, ping pong, y muchos más”, detalló Colazo.

Las sedes donde se desarrollarán dichas disciplinas serán el Eos distrito deportivo, el Polideportivo Río Ceballos, el Polideportivo Salsipuedes, Impacto Gym, Atlantis, Contacto corredor, Arena pádel, el Círculo Italiano, Caracol, el Centro Comercial Río Ceballos, el Dique la Quebrada, La Romelía y Ñu Porá Bike.

“Nuestro objetivo desde el Bureau conjuntamente con el Centro Comercial trabajamos en crear eventos que convoquen a visitantes, para romper estacionalidad y para generar mayores inversiones y desarrollo turístico en la ciudad”, precisó.

“Para nosotros es un desafío que el “Río Deport Fest” se convierta en un evento ícono en Córdoba. Así como Jesús María, Cosquín o Alta Gracia tiene sus festival, nosotros queremos que Río Ceballos sea reconocido por este festival deportivo todos los años”, cerró.

Según se dijo, se estima que haya más de 4.000 inscriptos y alrededor de 20.000 asistentes. Todo esto potenciará el impacto económico, que redundará en alrededor $40.000.000 de ingresos en el corredor Sierras Chicas.

Cuidado del ambiente y solidaridad

Cabe destacar que para el festival, Rio Uruguay Seguros donará a través de Baum Fábrica de Árboles, 2.000 algarrobos para recuperar bosque nativo en Río Ceballos. Baum, se encargará de la reforestación en una actividad conjunta con el área de Medio Ambiente de la Municipalidad.

De la misma forma, se van a compartir espacios de formación en beneficio del Banco de Alimentos Córdoba, también destacando la solidaridad de los participantes.

Al respecto, el intendente Eduardo Baldassi se refirió a este encuentro como un evento deportivo multidisciplinario y dijo que “contará con los deportes tradicionales y se sumarán los de época que fueron significativos de la ciudad, y la posibilidad de sumar los electrónicos”. De la misma manera, remarcó que el objetivo es convertir a Río Ceballos en la capital del turismo deportivo”.

Por último, Esteban Avilés resaltó que esta segunda edición es importante para Río Ceballos, para todo el corredor de las Sierras Chicas y para toda la provincia de Córdoba”. “Hay que destacar esta sinergia que Córdoba nos tiene acostumbrados que es el trabajo conjunto entre el sector público y el privado”, enfatizó.

“Este es un producto diferente, amplio y variado, no sólo porque incluye deportes típicos y disciplinas que hace tiempo no se escuchaban nombrar como también incorporando lo moderno. Pero al mismo tiempo conlleva un impacto en lo ambiental y en lo sustentable. Creo que los organizadores han sido muy inteligentes a la hora de ver qué evento estaba esperando hoy la comunidad en general: respetar el ambiente, participar y ser solidarios. Por eso, hay que destacar que este festival está sumando un producto destacado no solo para Río Ceballos sino para toda la provincia de Córdoba”.