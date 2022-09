Talleres no lo pudo sostener y empató de visitante con Atlético Tucumán

Fue igualdad 1 a 1 ante el escolta del torneo. Empezó ganando con gol de Pizzini, empató Carrera de penal, que pateó dos veces por adelantamiento (polémico) de Herrera. El albiazul no despega y el "Decano" dejó pasar la chance de volver a ser puntero.

Estuvo cerca, lo peleó pero se ve que el destino estaba escrito. Y se ve también que esta noche Atlético Tucumán no podía perder. Por eso Talleres se trajo un punto que parece importante a la hora del análisis pero que de acuerdo a las acciones, pareció que pudo ser mayor la cosecha.

Fue empate 1 a 1 en el Jardín de la República, por la fecha 19° de la Liga Profesional, en un duelo con muchos accidentes, donde la figura fue el arquero Guido Herrera pero que lo mismo pudo tener más suerte en el resultado final.

Hizo un buen partido, discreto por momentos, pero es cierto que también fue acorralado en el final por la presión del local para recuperar la cima del torneo. De todas formas, la igualdad final no le cayó mal al partido.

Pero por como fue el gol de los tucumanos, con un penal inexistente y dos veces pateado por presunto adelantamiento del arquero, la sensación amarga queda para los de barrio Jardín.

El triunfo de Boca obligaba a Atlético Tucumán a ganar, ya que empezó el partido como escolta y termina igual, ya que desde la sombra Gimnasia La Plata superó a Arsenal y es ahora el único líder.

El comienzo del duelo mostró a los tucumanos muy activos, de la mano de Ciro Rius llevó peligro con dos remates bien conjurados por Herrera, y hasta antes de su lesión, fue el más incisivo. También hubo un remate furibundo de Ramiro Carrera en el travesaño, como avisando de lo que se venía.

Sin embargo, los dirigidos por Gandolfi golpearon primero. Francisco Pizzini mandó a la red un pase de Matías Catalán en una pelota parada y a cobrar, dejando mudo a todo el estadio. En la jugada anterior, Alan Franco falló en soledad un centro de Enzo Díaz al corazón del área. Es decir, más allá de algunos sofocones, terminó mejor parado el albiazul camino al vestuario.

Pero el complemento fue un castigo. A los 23 segundos el árbitro Yael Falcón Pérez cobró un penal inexistente de Díaz sobre Tesuri, como despertador general. Para colmo de males, Herrera le contuvo el remate a Carrera pero a instancias del VAR, se tuvo que repetir el remate por presunto adelantamiento del arquero. Polémico. En la segunda chance Carrera no falló y todo quedó como desde el principio.

El visitante se desmoralizó, solo podía crear peligro de la mano de Diego Valoyes quien fue un dolor de cabeza permanente, y para cuidar el resultado, Gandolfi mandó a la cancha a Julián Malatini por Franco, para armar línea de cinco en defensa y resistir hasta el final.

No hubo mucho más, algún remate de Garro que tapó bien Lampe (una de las figuras) más una acción clarísima que desperdició Coronel en el final. Pero ninguno expuso argumentos futbol como para quedarse con los tres puntos.

A Talleres quizás le duele más por la forma en que fue empatado, pero quien dejó pasar la chance de regresar a la punta es Atlético Tucumán. No obstante, el albiazul no consigue despegar del fondo de las posiciones, situación que no deja de preocupar en barrio Jardín.

