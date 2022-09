Extienden hasta el viernes el alerta de riesgo extremo por incendios

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó este miércoles condiciones de riesgo extremo de fuego forestal en toda la provincia de Córdoba para los próximos días. El organismo indicó además que la situación de riesgo se mantendrá elevada y en ascenso, al menos hasta el viernes 16 de septiembre, momento en el que se publicará un nuevo informe.

Los indicadores de disponibilidad de combustibles se encuentran elevados y por encima de los niveles medios. Además, habrá bajos valores de humedad relativa y vientos intensos, con ráfagas del sector este-noreste.

Por este motivo, la Secretaría hace las siguientes recomendaciones:

No utilice el fuego sin haber obtenido el permiso de quema controlada que no se autoriza en época de riesgo de incendios.

No realice quema de restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento de terrenos.

Realice en cada predio las prácticas preventivas que estén a su alcance, tales como: calles cortafuego; limpieza de alambrados; construcción de reservorios de agua; disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes, etc.); y pileta de natación, o tanque australiano llenos durante todo el año, pues esta reserva de agua es indispensable en caso de incendios.

En ningún caso arroje fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas, recuerde que la mayoría de los incendios se originan y ocurren a raíz de la falta de precaución.

No haga fogatas; solo se permite realizarlas en los lugares habilitados para tal fin (camping, complejos, campamentos, etc.)

En ningún caso encienda fuego debajo de los árboles, no solo por el peligro de incendios que ello implica, sino por el daño que ocasiona el calor a la planta, que es un organismo viviente.

Haga su fogón en lugares habilitados.

Tenga en cuenta que el viento puede propagar una mínima fogata ocasionando un incendio.

Nunca tire colillas de cigarrillos en el campo.

Si se inicia fuego en el pasto y mientras no haya alcanzado demasiada intensidad, apáguelo golpeándola llama con una manta o bolsa, si es posible mojada.

Además, el organismo recordó que está vigente el Decreto N° 512 que establece la Emergencia Ambiental en la provincia con la prohibición de iniciar fuego hasta el 31 de diciembre de 2022.

